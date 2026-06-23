Az ukránok csapást mértek a Krímre vezető vasúti hídra

Ukrán médiajelentések szerint az ukrán erők csapást mértek a Krím félszigetre vezető vasúti hídra azzal a céllal, hogy megnehezítsék és részben elszigeteljék az oroszok ellenőrzése alatt álló terület megközelítését.

A jelentések szerint a fegyveres erők megsemmisítettek egy vasúti hidat, egy erőművet és egyéb kulcsfontosságú infrastrukturális célpontokat a Krím félszigeten, miközben Kijev katonai vezetése a négy éve dúló háború legújabb szakaszában igyekszik elszigetelni a stratégiai jelentőségű, Oroszország által elcsatolt félszigetet.

A dróncsapások tovább súlyosbították a fekete-tengeri félsziget helyzetét, ahol az orosz hatóságok már napokkal korábban kénytelenek voltak felfüggeszteni a civil felhasználású üzemanyag értékesítését. A lépés hátterében az áll, hogy Ukrajna a nyári turisztikai szezon csúcspontján fokozta támadásait, elsősorban az ellátási vonalak és az energetikai infrastruktúra megbénítására összpontosítva.

A nagy hatótávolságú csapások rávilágítottak arra, hogy Ukrajna képes súlyos károkat okozni Oroszországnak, és további nyomást gyakorolni a Kremlre, miközben Moszkva további előretörése az utóbbi időben szinte teljesen leállt - állítják nyugati elemzők.

Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter a múlt héten kijelentette:

úgy tűnik, a közeljövőben a Krím félsziget teljesen szigetté válik.

Ukrajna emellett drónok segítségével a moszkvai Kreml közelében és Oroszország második legnagyobb városában, Szentpéterváron is eltalált különböző célpontokat.

A Krím félsziget egyes részein nincs áramellátás. Az ukrán védelmi minisztérium közlése szerint drónok támadták meg a kelet-krími kercsi hőerőmű olajtárolóját, egy nyugati alállomást, valamint egy cseppfolyósítottföldgáz-elosztóállomást Szimferopolban, a félsziget második legnagyobb városában. Ezenfelül az ukrán különleges műveleti erők közölték, hogy egységeik - állításuk szerint a krími ellenállási mozgalommal együttműködve - megsemmisítettek egy vasúti hidat az Észak-Krími-csatorna felett, Rozdolne falu közelében. A hadsereg a hidat az Ukrajna déli részén állomásozó orosz erők ellátásához használt kulcsfontosságú logisztikai útvonalnak nevezte, és közölte, hogy drónok vasárnap késő este és hétfőn kezdték el támadni a szerkezetet, amelynek egy része ezután összeomlott.

A Telegramon közzétett közlemény szerint kedden kora reggel egy második támadás a hídon álló vasúti javítóberendezéseket vett célba.

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