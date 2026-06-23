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Azonnali beavatkozást sürgetnek: több mint 5 ezer embert tartanak fogva online csalóközpontokban
Globál

Azonnali beavatkozást sürgetnek: több mint 5 ezer embert tartanak fogva online csalóközpontokban

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Egy évvel a térségben végrehajtott nemzetközi razzia után is több mint 5300 embert tartanak fogva a mianmari online csalóközpontokban a thaiföldi határ közelében, írja a Reuters. Erre hívta fel a figyelmet egy emberi jogi szervezet, amely levélben sürgette a thaiföldi rendőrséget az azonnali beavatkozásra.

Továbbra is több mint 5300 embert tartanak fogva a thaiföldi határ közelében működő mianmari online csalóközpontokban.

A thaiföldi székhelyű, Emberkereskedelem Áldozatait Segítő Civil Hálózat (CSNHTV) június 22-i keltezésű levelében rámutatott, hogy a fogvatartottak többsége külföldi állampolgár. Őket egy mianmari milícia, a Demokrata Karen Buddhista Hadsereg (DKBA) ellenőrzése alatt álló terület négy különböző pontján őrzik. A civil szervezet becslései szerint az áldozatok között nagyjából 1600 kínai, 200 mianmari és 20 thaiföldi állampolgár található, de vannak köztük fülöp-szigeteki, tajvani, malajziai, brazil és orosz áldozatok, valamint több afrikai ország állampolgárai is.

Az ENSZ adatai alapján a délkelet-ázsiai, köztük a mianmari és kambodzsai csalóközpontok évente több milliárd dolláros bevételt generáló, globális kiterjedésű illegális online műveleteket bonyolítanak le. A hálózatok működtetéséhez

a bűnszervezetek által becsapott és odacsábított külföldieket kényszerítenek munkára, akiket gyakran embertelen körülmények között tartanak fogva és bántalmaznak.

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Thaiföld tavaly átfogó regionális akciót indított a határ menti csalóközpontok felszámolására, amelynek keretében mintegy ötezer embert sikerült kiszabadítani a mianmari Mjávadi környékén működő telepekről. Ennek ellenére a nagyszabású illegális tevékenység továbbra sem szűnt meg.

A CSNHTV hangsúlyozta, hogy számos illegális telepet még mindig nem számoltak fel, és nem indítottak mentőakciókat a bent rekedt áldozatok kimentésére. A szervezet felhívta a figyelmet arra, hogy a bűnszindikátusok zavartalanul folytatják az emberkereskedelmet és az online csalásokat, amelyek elsősorban az Egyesült Államokban és Európában okoznak jelentős károkat. A DKBA megkeresett képviselői nem reagáltak a megkeresésekre, ahogyan a mianmari katonai junta szóvivője sem adott választ a feltett kérdésekre.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images

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