Bajban Giorgia Meloni? – Váratlan döntés születhet Olaszországban

A hírügynökség forrásai szerint Meloni attól tart, hogy népszerűsége tovább csökkenhet, ezért a törvénynél előírtnál hamarabb megtartatná a választásokat.

A források szerint az olasz kormányfő gondolkodásában az is szerepet játszik, hogy amennyiben az év vége felé kerülne sor a választásokra, az új kormánynak már nem lenne elég ideje arra, hogy elfogadtassa a 2028-as költségvetést.

Meloni állítólag már megosztotta terveit Sergio Mattarella olasz államfővel, aki dönthet a parlament feloszlatásáról és új választások kiírásáról.

Egyelőre sem Meloni, sem Mattarella hivatala nem válaszolt a megkeresésekre.

Az olasz kormányfő március óta nyomás alatt van, amikor elvesztett egy népszavazást az igazságügyi reformról.

A Politico több közvélemény-kutatást összesítő grafikonja szerint Meloni pártja, az Olasz Testvérek (FdI) továbbra is a legnépszerűbb párt 28 százalékos támogatottsággal. Baloldali ellenfelei lemaradva követik: a balközép Demokrata Párt (PD) 22 százalékon, a populista Öt Csillag Mozgalom (M5S) 13 százalékon áll.

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