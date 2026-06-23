Egyre közelebb az előrehozott választásokhoz Románia

Újabb kormányalakítási egyeztetések kezdődtek a román elnöki hivatalban kedden, miután a bukaresti parlament hétfő éjjel elutasította az Adrian Vestea miniszterelnök-jelölt által javasolt kormány beiktatását. Ha a törvényhozás a következő miniszterelnök-jelölt kormányának beiktatását is elutasítja, az államfő feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választásokat írhat ki.

Kedden újabb kormányalakítási egyeztetések kezdődtek a román elnöki hivatalban,

miután a bukaresti parlament hétfő éjjel elutasította az Adrian Vestea miniszterelnök-jelölt által javasolt kormány beiktatását.

Nicusor Dan államfő politikai súlyuk sorrendjében konzultál a parlamenti pártokkal a kormányválság lehetséges megoldásáról. Közösségi oldalán az elnök azt írta: azt kéri a pártoktól, hogy térjenek vissza a párbeszédhez, az észszerű magatartáshoz, és kössenek megállapodást a parlamenti többség kialakításáról.

"Ne azt magyarázzák, hogy miért nem tudnak többséget létrehozni" - tette hozzá. Dan szerint Romániának kormányra van szüksége, de a Nyugat-barát irányvonal megőrzése továbbra is egyértelmű feltétel.

Ha a törvényhozás a következő miniszterelnök-jelölt kormányának beiktatását is elutasítja, az államfő feloszlathatja a parlamentet és előrehozott választásokat írhat ki.

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