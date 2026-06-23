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Egyre súlyosabb a szakítás Izrael és Amerika közt: már az amerikai fegyverek sem kellenek
Globál

Egyre súlyosabb a szakítás Izrael és Amerika közt: már az amerikai fegyverek sem kellenek

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Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy Izraelnek meg kell szabadulnia az Egyesült Államoktól való katonai függőségtől, és ki kell építenie a saját fegyvergyártási kapacitását - számolt be a Times of Israel. A kijelentés azért is érdekes, mert érezhetően, napról napra romlik Izrael és az Egyesült Államok kapcsolata. Netanjahu arról is beszélt, hogy szerinte az Iránnal való háború még nem ért véget.

Netanjahu a Ciszjordániában található Gus Ecionban tartott találkozón szólalt meg tartalékos katonatisztek előtt. Az izraeli kormányfő kifejtette, hogy bár nagyra értékeli az amerikai barátoktól az évek során kapott támogatást,

ma már úgy látja, hogy Izraelnek saját, független hadiiparra van szüksége.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Izrael jelenleg Iránnal és annak szövetségeseivel áll szemben, és

bár súlyos csapásokat mértek rájuk, a küzdelem még nem ért véget.

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Hozzátette, hogy a harminc év múlva elfoglalt pozíciójuk a saját erejüktől függ majd, ezért már most fokozzák a védelmi képességeiket.

Netanjahu hónapok óta ígéri, hogy a következő évtizedben fokozatosan kivezeti az amerikai katonai támogatásokat. A mostani nyilatkozat időzítése azonban azért is érdekes, mert Jeruzsálemben egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy Washington korlátozza Izrael katonai mozgásterét és olyan kompromisszumra törekszik Iránnal, ami a zsidó állam számára kedvezőtlen.

J. D. Vance amerikai alelnök a múlt héten egy sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy az elmúlt hónapokban az Izraelt védő fegyverek kétharmada amerikai gyártmányú volt, amelyet az amerikai adófizetők pénzéből finanszíroztak.

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