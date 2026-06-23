Egyre súlyosabb az üzemanyaghiány Oroszországban, drasztikus lépések jöhetnek

Oroszország a gázolaj-export tilalmának bevezetését mérlegeli, sőt, a hazai üzemanyaghiány enyhítése érdekében akár külföldi importra is rászorulhat az olajfinomítóit ért ukrán dróntámadások után. A finomítói kapacitások kiesése miatt az ország számos régiójában korlátozni kellett az üzemanyag-értékesítést, a Krím-félszigeten fekvő Szevasztopolban pedig már a tömegközlekedés és a közvilágítás korlátozásával igyekeznek kezelni az ellátási problémákat.

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes bejelentése szerint a kabinet a dízel exportjának megtiltása mellett az adójogszabályok módosítását is tervezi a belföldi piac stabilizálása érdekében. Az orosz olajvállalatok emellett elhalasztották a finomítók tervezett karbantartási munkálatait, a korábban felhalmozott tartalékokat pedig a belső kereslet kielégítésére csoportosítják át.

A hazai ellátás biztosítása érdekében Moszkva tengeri úton történő importot is mérlegel.

Piaci források szerint a kormányzat az importált üzemanyag támogatásának lehetőségét is vizsgálja, hogy ezzel mesterségesen korlátozza a kiskereskedelmi árakat, megelőzve a lakosság elégedetlenségét és az infláció további emelkedését.

Az olajfinomítók elleni ismételt dróntámadások súlyos működési zavarokat okoznak az ágazatban, így az orosz benzintermelés június közepén mintegy 25 százalékkal maradt el a 2025. júniusi napi átlagtól. A tengeri kőolajtermék-export volumene szintén jelentősen, körülbelül 15 százalékkal esett vissza június első felében a megelőző hónaphoz képest a nem tervezett leállások és javítások miatt.

A legsúlyosabb helyzet a Krím-félszigeten található Szevasztopolban alakult ki, ahol a helyi hatóságok drasztikus korlátozásokat vezettek be. A városban az üzemanyag-értékesítés korlátozása mellett este tíz órakor leállítják a tömegközlekedést, a nagyobb üzleteknek és kávézóknak nyolc órakor be kell zárniuk, lekapcsolják a közvilágítás egy részét, valamint megtiltották a tömeges szabadtéri rendezvények megtartását is.

Forrás: Reuters

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