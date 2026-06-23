ÉLŐ  
POR
Portugália 3 0 Üzbegisztán
UZB
  gól: Cristiano Ronaldo 39'
K csoport
  • Megjelenítés
FONTOS Véget ért a V4-ek tárgyalása, gyorsvasúttal kötné össze a visegrádi fővárosokat Magyar Péter
Egyre súlyosabb az üzemanyaghiány Oroszországban, drasztikus lépések jöhetnek
Globál

Egyre súlyosabb az üzemanyaghiány Oroszországban, drasztikus lépések jöhetnek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország a gázolaj-export tilalmának bevezetését mérlegeli, sőt, a hazai üzemanyaghiány enyhítése érdekében akár külföldi importra is rászorulhat az olajfinomítóit ért ukrán dróntámadások után. A finomítói kapacitások kiesése miatt az ország számos régiójában korlátozni kellett az üzemanyag-értékesítést, a Krím-félszigeten fekvő Szevasztopolban pedig már a tömegközlekedés és a közvilágítás korlátozásával igyekeznek kezelni az ellátási problémákat.

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes bejelentése szerint a kabinet a dízel exportjának megtiltása mellett az adójogszabályok módosítását is tervezi a belföldi piac stabilizálása érdekében. Az orosz olajvállalatok emellett elhalasztották a finomítók tervezett karbantartási munkálatait, a korábban felhalmozott tartalékokat pedig a belső kereslet kielégítésére csoportosítják át.

A hazai ellátás biztosítása érdekében Moszkva tengeri úton történő importot is mérlegel.

Piaci források szerint a kormányzat az importált üzemanyag támogatásának lehetőségét is vizsgálja, hogy ezzel mesterségesen korlátozza a kiskereskedelmi árakat, megelőzve a lakosság elégedetlenségét és az infláció további emelkedését.

Az olajfinomítók elleni ismételt dróntámadások súlyos működési zavarokat okoznak az ágazatban, így az orosz benzintermelés június közepén mintegy 25 százalékkal maradt el a 2025. júniusi napi átlagtól. A tengeri kőolajtermék-export volumene szintén jelentősen, körülbelül 15 százalékkal esett vissza június első felében a megelőző hónaphoz képest a nem tervezett leállások és javítások miatt.

Még több Globál

Putyin nem találkozik Zelenszkijjel, Tu–160-asokkal demonstrált erőt Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden

Az ukránok csapást mértek a Krímre vezető vasúti hídra

Elmondta Putyin, milyen feltételekkel tárgyalna Moszkva Kijevvel

A legsúlyosabb helyzet a Krím-félszigeten található Szevasztopolban alakult ki, ahol a helyi hatóságok drasztikus korlátozásokat vezettek be. A városban az üzemanyag-értékesítés korlátozása mellett este tíz órakor leállítják a tömegközlekedést, a nagyobb üzleteknek és kávézóknak nyolc órakor be kell zárniuk, lekapcsolják a közvilágítás egy részét, valamint megtiltották a tömeges szabadtéri rendezvények megtartását is.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gyengült a forint Varga Mihály szavai után
Putyin nem találkozik Zelenszkijjel, Tu–160-asokkal demonstrált erőt Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden
Repülőgép-hordozót küldött a keleti nagyhatalom a feszült térségbe, komoly balhé lett a vége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility