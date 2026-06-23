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Együtt kongatják a vészharangot lengyel és ukrán lapok: ebből csak Oroszország jöhet ki győztesen
Globál

Együtt kongatják a vészharangot lengyel és ukrán lapok: ebből csak Oroszország jöhet ki győztesen

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Hat lengyel és ukrán sajtóorgánum közös nyílt levélben hívta fel a figyelmet arra, hogy a két ország közötti jelenlegi diplomáciai feszültség Moszkva kezére játszik, a történelmi megbékélés ideje pedig csak Oroszország veresége után jöhet el – írja a The Kyiv Independent.

A kedden közzétett felhívást a vezető lengyel napilap, a Gazeta Wyborcza kezdeményezte. A dokumentumot lengyel részről az OKO.press oknyomozó portál, ukrán oldalról pedig az Ukrajinszka Pravda, a Jevropejszka Pravda, az Espreso TV, valamint a lengyelországi székhelyű ukrán hírtelevízió, a Slawa TV látta el kézjegyével.

A szerkesztőségek közös nyilatkozatukban hangsúlyozták, hogy az elmérgesedő helyzet segíti Moszkvát abban, hogy éket verjen a lengyelek és az ukránok közé.

Oroszország évek óta nagyszabású dezinformációs kampányt folytat, és megpróbál éket verni a lengyelek és az ukránok közé. A kapcsolatok jelenlegi válsága csak megkönnyíti számára ezt a feladatot

– fogalmaz a közös nyilatkozat.

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A diplomáciai konfliktust az robbantotta ki, hogy Kijev az egyik katonai alakulatát a második világháborús Ukrán Felkelő Hadseregről, az UPA-ról nevezte el. Erre válaszul Karol Nawrocki lengyel elnök megvonta Volodimir Zelenszkij ukrán államfőtől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést, a Fehér Sas-rendet, ami után több jelenlegi és korábbi ukrán tisztségviselő is visszaadta saját lengyel érdemrendjét.

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Az éles nézeteltérés az elmúlt évek egyik legsúlyosabb válsága a két szomszédos ország kapcsolatában.

A feszültség gyökere a fegyveres szervezet eltérő történelmi megítélésében rejlik. Míg Ukrajnában a szovjet elnyomás elleni harc jelképeként tekintenek az UPA-ra, addig Lengyelországban a formációt az 1943 és 1945 közötti volhíniai mészárlások első számú elkövetőjeként tartják számon. A lengyel lakosság tömeges legyilkolása a ma Nyugat-Ukrajnához tartozó, de akkoriban náci megszállás alatt álló területeken zajlott le, miközben a megtorlásokban több ezer ukrán is életét vesztette. A volhíniai tragédia mindmáig a lengyel–ukrán közös történelem egyik legfájdalmasabb fejezete.

A közös nyilatkozat aláírói felidézték a 2022-es teljes körű orosz invázió kezdetekor tapasztalt rendkívüli lengyel–ukrán szolidaritást, és arra szólították fel a döntéshozókat és az állampolgárokat, hogy ne engedjék a történelmi sérelmeknek aláásni ezt a létfontosságú összetartást.

Az ügy hátteréről ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

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Címlapkép forrása: Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images

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