Elég volt a támadásokból: kemény lépést tesz az ENSZ a kéksisakos békefenntartók védelmében

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) kedden egyhangúlag fogadott el határozatot a békefenntartók elleni bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonásáról.

A világszervezet békefenntartó részlegének adatai szerint

1948 óta csaknem 1100 kéksisakos vesztette életét szolgálatteljesítés közben, és ezrek sebesültek meg.

Ugyanakkor a dokumentum szerint továbbra is alacsony maradt a békefenntartók ellen elkövetett gyilkosságok és egyéb bűncselekmények ügyében indított büntetőeljárások aránya.

A Pakisztán és Dánia által kezdeményezett, illetve több mint 150 ország által támogatott határozat célja, hogy pótolja a felelősségre vonás biztosításában fennálló hiányosságokat. Felhatalmazza António Guterres ENSZ-főtitkárt arra, hogy a jövőbeli támadások nyomán gondoskodjon a tények összegyűjtéséről, valamint támogassa az erőszakcselekmények kivizsgálását és büntetőeljárás indítását.

Christina Lassen, Dánia ENSZ nagykövete szerint a határozat világos jelzést küld a békefenntartó missziókban szolgálatot teljesítő több mint 50 ezer alkalmazottnak, hogy "az ellenük irányuló támadásokat nem fogadják hallgatással, vagy büntetlenséggel". Hozzátette, hogy a bűncselekmények elkövetőnek pedig azt "a határozott üzenetet küldi, hogy a nemzetközi közösség résen van, a bűncselekmények nem maradnak megtorlatlanul, a felelősségre vonást és igazságot érvényre fogják juttatni".

Aszim Ahmad, Pakisztán ENSZ-nagykövete szintén azt sérelmezte, hogy a békefenntartók elleni támadások számos országban kifinomultabbakká váltak, és számukban is megsokszorozódtak, s gyakran elmarad a felelősségre vonás is. "A legfőbb, hogy ez a határozat erős kifejeződése a tanács politikai akaratának, hogy kiáll a békefenntartók mellett" - tette hozzá Ahmad.

A kedden elfogadott határozat felkéri a főtitkárt, hogy 120 napon belül terjesszen be az ENSZ BT elé javaslatokat arra vonatkozóan, hogyan lehetne megerősíteni a békefenntartók ellen elkövetett bűncselekményekért való elszámoltathatóságot. "Ez segíteni fog a tanácsnak abban, hogy felmérje, mi működik jól, hol vannak még hiányosságok, és milyen további intézkedésekre lehet szükség" - mondta a pakisztáni ENSZ-nagykövet.

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