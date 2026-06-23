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Elmondta Putyin, milyen feltételekkel tárgyalna Moszkva Kijevvel
Globál

Elmondta Putyin, milyen feltételekkel tárgyalna Moszkva Kijevvel

MTI
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Moszkva a 2022 tavaszán elért orosz-ukrán isztambuli megállapodások, a tavaly augusztusi anchorage-i orosz-amerikai csúcson megbeszélt feltételek, a terepen kialakult valóságos helyzet, valamint azoknak az elveknek az alapján kész tárgyalni Kijevvel, amelyeket az orosz elnök 2024. júniusi beszédében ismertetett a moszkvai külügyminisztériumban.

Erről maga Vlagyimir Putyin beszélt a keddi moszkvai kormányülésen, amelyen feladatként határozta meg,

hogy minimalizálni kell az orosz polgári infrastruktúra elleni ukrán dróntámadások következményeit.

Kijelentette, hogy ezek a támadások nem képesek megváltoztatni a "különleges hadművelet" menetét, sőt - különösen a gyerekeket érő csapások - egyenesen motiválják az orosz hadsereget.

Az orosz elnök szerint Ukrajna helyzete a fronton rohamosan romlik, ezért folyamodott ahhoz a taktikához, hogy orosz polgári célpontokra és az infrastruktúrára mér csapást. Mint mondta, az ukrán fél így próbál problémákat okozni az energiaellátás terén, befolyásolni az idegenforgalmi szezont, valamint azt a látszatot kelteni, hogy erős tárgyalási pozíciói vannak. Hangot adott azon álláspontjának, miszerint "a kijevi rezsimet kizárólag neonáci rezsimként lehet jellemezni".

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Mint mondta, miközben az ukrán fegyveres erők egymás után veszítik el a területeket, az orosz hadsereg továbbra is minden irányban előretör.

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes a tanácskozáson kijelentette, hogy a kormány mérlegeli a dízelüzemanyag exportjának teljes tilalmát. A helyzetet az orosz üzemanyag-piacon bonyolultnak, de kézben tarthatónak nevezte.

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Putyin az orosz külügyminisztériumban 2024. június 14-én elmondott beszédében béketárgyalások feltételül szabta az ukrán erők maradéktalan kivonását a donyecki, a luhasznki, a zaporizzsjai és a herszoni régióból, ezeknek - a Krímmel együtt - Oroszország részeként való elismerését, Ukrajna blokkoktól független és atomfegyvermentes státuszát, valamint a NATO-ba való belépésének elutasítását, továbbá az Oroszország ellen bevezetett összes nyugati szankció feloldását.

Emellett ismertette az európai és eurázsiai biztonság Moszkva által kívánatosnak tartott alapelveit is, amelyek magukban foglalják a diktátum elutasítását, egy olyan rendszer létrehozását, amely garantálja a kontinens minden államának biztonságát - Oroszországot is beleértve -, a nyílt párbeszédet, minden potenciális résztvevő bevonásával, valamint a kulturális és civilizációs sokszínűség elismerését és az egypólusú világrend elutasítását.

Címlapkép forrása: EU

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