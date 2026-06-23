Elmondta Putyin, milyen feltételekkel tárgyalna Moszkva Kijevvel

Erről maga Vlagyimir Putyin beszélt a keddi moszkvai kormányülésen, amelyen feladatként határozta meg,
hogy minimalizálni kell az orosz polgári infrastruktúra elleni ukrán dróntámadások következményeit.
Kijelentette, hogy ezek a támadások nem képesek megváltoztatni a "különleges hadművelet" menetét, sőt - különösen a gyerekeket érő csapások - egyenesen motiválják az orosz hadsereget.
Az orosz elnök szerint Ukrajna helyzete a fronton rohamosan romlik, ezért folyamodott ahhoz a taktikához, hogy orosz polgári célpontokra és az infrastruktúrára mér csapást. Mint mondta, az ukrán fél így próbál problémákat okozni az energiaellátás terén, befolyásolni az idegenforgalmi szezont, valamint azt a látszatot kelteni, hogy erős tárgyalási pozíciói vannak. Hangot adott azon álláspontjának, miszerint "a kijevi rezsimet kizárólag neonáci rezsimként lehet jellemezni".
Mint mondta, miközben az ukrán fegyveres erők egymás után veszítik el a területeket, az orosz hadsereg továbbra is minden irányban előretör.
Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes a tanácskozáson kijelentette, hogy a kormány mérlegeli a dízelüzemanyag exportjának teljes tilalmát. A helyzetet az orosz üzemanyag-piacon bonyolultnak, de kézben tarthatónak nevezte.
Putyin az orosz külügyminisztériumban 2024. június 14-én elmondott beszédében béketárgyalások feltételül szabta az ukrán erők maradéktalan kivonását a donyecki, a luhasznki, a zaporizzsjai és a herszoni régióból, ezeknek - a Krímmel együtt - Oroszország részeként való elismerését, Ukrajna blokkoktól független és atomfegyvermentes státuszát, valamint a NATO-ba való belépésének elutasítását, továbbá az Oroszország ellen bevezetett összes nyugati szankció feloldását.
Emellett ismertette az európai és eurázsiai biztonság Moszkva által kívánatosnak tartott alapelveit is, amelyek magukban foglalják a diktátum elutasítását, egy olyan rendszer létrehozását, amely garantálja a kontinens minden államának biztonságát - Oroszországot is beleértve -, a nyílt párbeszédet, minden potenciális résztvevő bevonásával, valamint a kulturális és civilizációs sokszínűség elismerését és az egypólusú világrend elutasítását.
Címlapkép forrása: EU
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