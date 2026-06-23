Elszabadultak az indulatok Ukrajna és egyik legfőbb támogatója között, Zelenszkij futárral küldte vissza a kitüntetését

Nawrocki június 19-én vonta vissza Zelenszkij Fehér Sas-rendjét, mert az ukrán elnök az Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezett el egy katonai egységet. Bár a második világháború idején tevékenykedő szervezet az ukrán függetlenségért küzdött, Lengyelországban leginkább a volhíniai mészárlásról ismert. A tragédia során több tízezer lengyel civilt gyilkoltak meg, a lengyel megtorló akciókban pedig több ezer ukrán vesztette életét.

Az ukrán elnök – aki az elismerést még 2023-ban vehette át Andrzej Duda akkori lengyel államfőtől – közölte, hogy az érdemrendet futárszolgálattal már szombaton visszajuttatta Varsóba.

Ha úgy ítélik meg, hogy ez a különleges kitüntetés II. Katalinnál, Benito Mussolininál és Gerhard Schrödernél maradhat, akkor mi, Ukrajnában, nem fogunk ezzel vitatkozni

– mondta Zelenszkij.

Agnieszka Jędrzak, a lengyel elnöki hivatal államtitkára válaszul kifejtette, hogy az olyan történelmi alakoktól, mint Mussolini vagy II. Katalin orosz cárnő, Lengyelország posztumusz már nem vonja vissza az elismerést. Gerhard Schröder korábbi német kancellárral kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy bár Kreml-közeli kapcsolatai mélyen elítélendők, ő soha nem sértette meg a lengyel nemzetet olyan nyíltan, mint az ukrán elnök.

Jędrzak megjegyezte, az, hogy az ukrán államfő futárszolgálattal küldte vissza a kitüntetést, tovább ront a helyzeten.

Zelenszkij a TSN ukrán hírcsatornának nyilatkozva úgy vélte, hogy Nawrocki döntése mögött lengyel belpolitikai küzdelmek állnak, és párhuzamot vont Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök politikájával.

Mi és a lengyelek nem lehetünk mások, mint partnerek vagy barátok, mert szomszédok vagyunk. És ha nem vagy partner, nem vagy barát, akkor ki vagy? Idővel – évek, évtizedek alatt – mindez olyan helyzetbe torkollhat, mint amilyen Oroszországgal van. Tiszteletlenség, agresszió és a társadalom radikalizálódása. Amit Orbán tett, az teljességgel helytelen volt. Katonai erőket vezényelt a határára, közelebb hozva őket a miénkhez

– mondta az ukrán elnök.

Megjegyezte, Nawrocki politikai számításból akar ellenségeskedést kelteni az ukránokkal, ahogy azt szerinte Orbán Viktor tette.

Ezt tette Orbán. Ez rossz üzlet. Úgy gondolom, rosszul fog végződni

– jelentette ki Zelenszkij.

Nawrocki határozottan visszautasította, hogy a döntés belpolitikai indíttatású lett volna. Az államfő kijelentette, hogy minden hazafi tisztában van az ukrán nacionalisták által lengyel földön elkövetett bűnökkel, és hozzátette, hogy Lengyelországban elfogadhatatlan a piros-fekete banderista zászló használata.

Az ügy hátteréről ebben a cikkünkben írtunk:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 14. Egyetlen aláírással magára haragította Zelenszkij Ukrajna legfőbb támogatóját – Példátlan lépés készül az ukrán elnök ellen

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