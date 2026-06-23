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Érvágás Putyinnak: az egész világ elé kiteregetik az orosz fegyverek legféltettebb titkait
Globál

Érvágás Putyinnak: az egész világ elé kiteregetik az orosz fegyverek legféltettebb titkait

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Elindított egy új online platformot Ukrajna, melyen keresztül elérhetővé teszik az interneten a legmodernebb orosz fegyverek technikai részleteit, alkatrészeit, tervrajzait. A Trophylab weboldal első körben állami és hadiipari szereplőknek lesz elérhető, 79 kategóriában 115 orosz fegyver részletei válnak nyilvánossá, egészen az utolsó csavarig.

Az adatbázisban kifejezetten modern és high-tech fegyverek részletes bemutatása is elérhető lesz, köztük a Kinzsal hiperszonikus rakéta és a T-90M harckocsi adatai is nyilvánossá válnak. Ezek mind olyan fegyverek, melyeket Ukrajna a háború során zsákmányolt, egyben vagy darabokban.

Minden rakéta, drón és jármű, melyet megszerzünk a harctéren tudásalapot jelent majd a szabad világnak”

– kommentálta Mihailo Fedorov ukrán védelmi miniszter.

A weboldalon lehetséges lesz nem csupán digitalizált adatokat vizsgálni, hanem kérvényezni is Ukrajnától mintát az ellenséges fegyverekből, részletesebb elemzésre, akár tesztelésre.

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Az adatbázis egyelőre nem lesz nyilvános, Ukrajna reméli, hogy olyan szereplők tudják majd használni, melyek hozzájárulnak majd Ukrajna és a nyugati világ védelmi képességének fejlesztéséhez.

A weboldalon egyébként néhány látványos ábra nyilvánosan is elérhető: van fenn egy kurzorral átvilágítható 3D-s tervrajz egy T-90M harckocsiról, illetve látható egy rövid bemutató az R-330Zs Zsitel radarrendszer komponenseiről.

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Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

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