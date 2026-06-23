Érvágás Putyinnak: az egész világ elé kiteregetik az orosz fegyverek legféltettebb titkait

Az adatbázisban kifejezetten modern és high-tech fegyverek részletes bemutatása is elérhető lesz, köztük a Kinzsal hiperszonikus rakéta és a T-90M harckocsi adatai is nyilvánossá válnak. Ezek mind olyan fegyverek, melyeket Ukrajna a háború során zsákmányolt, egyben vagy darabokban.
Minden rakéta, drón és jármű, melyet megszerzünk a harctéren tudásalapot jelent majd a szabad világnak”
– kommentálta Mihailo Fedorov ukrán védelmi miniszter.
A weboldalon lehetséges lesz nem csupán digitalizált adatokat vizsgálni, hanem kérvényezni is Ukrajnától mintát az ellenséges fegyverekből, részletesebb elemzésre, akár tesztelésre.
Az adatbázis egyelőre nem lesz nyilvános, Ukrajna reméli, hogy olyan szereplők tudják majd használni, melyek hozzájárulnak majd Ukrajna és a nyugati világ védelmi képességének fejlesztéséhez.
A weboldalon egyébként néhány látványos ábra nyilvánosan is elérhető: van fenn egy kurzorral átvilágítható 3D-s tervrajz egy T-90M harckocsiról, illetve látható egy rövid bemutató az R-330Zs Zsitel radarrendszer komponenseiről.
Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images
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