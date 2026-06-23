Ez aztán a meglepetés: új országgal bővülne az Európai Unió, már a feltételekről suttognak

Az Európai Unió ajtaja nyitva áll Nagy-Britannia előtt, ha az ország a jövőben ismét csatlakozni kívánna az EU-hoz - közölte kedden Michel Barnier, az Európai Bizottság egykori Brexit-ügyi főtárgyalója.

Barnier a brit EU-tagságról 2016. június 23-án rendezett - a kilépésre voksolók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött - népszavazás tizedik évfordulóján látogatott Londonba. A Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak adott interjúban a volt bizottsági tisztviselő kijelentette:

Európában mindenki sajnálja, hogy Nagy-Britannia távozott az EU-ból.

Úgy fogalmazott: tíz év távlatából visszatekintve a Brexit olyan játszmának tűnik, amelynek csak vesztesei voltak.

Barnier szerint Nagy-Britannia valószínűleg sokkal többet veszített a kilépésen, mint az Európai Unió. Arra a kérdésre, hogy újbóli csatlakozás esetén Nagy-Britannia megkapná-e ugyanazokat az engedményeket, amelyekben EU-tagsága idején részesült, a volt Brexit-főtárgyaló kijelentette: arról lehetne tárgyalni, hogy a britek - csakúgy, mint kilépésük előtt - kimaradhassanak a schengeni övezetből és az euróövezetből.

Barnier utalt ugyanakkor arra, hogy Londonnak az unió összes többi integrációs mechanizmusát el kellene fogadnia. Úgy fogalmazott, hogy az EU egységes belső piacának szabályait "Nagy-Britanniában is mindenki ismeri".

Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból, majd 11 havi átmeneti időszak után az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett.

Az akkori konzervatív párti brit kormány ugyanis nem kívánta teljesíteni azokat a feltételeket - mindenekelőtt az európai uniós állampolgárok szabad nagy-britanniai letelepedésének és munkavállalásának jogát -, amelyek e két integrációs szerveződéshez elválaszthatatlanul kötődnek.

A 2024 júliusában tartott parlamenti választások óta hivatalban lévő munkáspárti kormány éppen távozóban lévő jelenlegi miniszterelnöke, Keir Starmer is többször leszögezte, hogy nem kívánja visszaléptetni Nagy-Britanniát az Európai Unióba.

Legesélyesebb utódjelöltje, Andy Burnham volt manchesteri polgármester azonban már tett olyan nyilatkozatokat, hogy Nagy-Britanniának ismét az Európai Unióban lenne a helye.

Michel Barnier kedden részt vett a UK in a Changing Europe (Az Egyesült Királyság a változó Európában, UKICE) nevű tekintélyes londoni politikai elemzőműhely évfordulós rendezvényén is, ahol kijelentette, hogy

Nagy-Britannia rövid idő alatt vissza tudna térni az EU-ba,

mivel távozása ellenére is számos területen változatlanul illeszkednek egymáshoz a brit és az uniós szabályozások.

A volt Brexit-főtárgyaló úgy fogalmazott: valószínűleg sokkal tovább tartana, mire a brit kormány elszánja magát az újbóli EU-csatlakozásra, mint amennyi időt a brit csatlakozási folyamat igénybe venne.

Barnier a keddi londoni UKICE-konferencián is hangsúlyozta ugyanakkor, hogy London "nem csemegézhet" az unió egységes belső piacának szabályai közül, vagyis oszthatatlanul érvényesítenie kellene az egységes piac négy szabadságjogát, az emberek, az áruk, a tőke és a szolgáltatások megkötések nélküli áramlását.

Az egyik tekintélyes londoni gazdaságpolitikai kutatóműhely, az Institute for Public Policy Research (IPPR) a EU-népszavazás tizedik évfordulójára összeállított, kedden Londonban bemutatott tanulmányában közölte: modellszámításai szerint az Európai Unió piacára irányuló brit áruexport értéke jelenleg 14,5 százalékkal alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a Brexit nélkül mára el lehetett volna érni. Az IPPR számításai szerint csak ez az egy tényező évente 18,1 milliárd font (csaknem 7500 milliárd forint) veszteséget okoz a brit gazdaságnak.

A Brit Iparszövetség (CBI) vezérigazgatója, Rain Newton-Smith ugyanakkor a Financial Times londoni üzleti napilap online kiadásának nyilatkozva kedden kijelentette, hogy a brit vállalatok most már nem akarnak újabb népszavazást az újbóli EU-csatlakozásról. A CBI vezetője szerint a brit üzleti szektor nyilvánvalóan megérzi a Brexittel járó többletköltségeket, de ő egyetlen olyan vállalatvezetővel sem beszélt, aki vágyna arra, hogy újrakezdődjenek a népszavazással kapcsolatos ádáz viták.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images