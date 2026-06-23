Kiadták a figyelmeztetést: rendkívül erős UV-B sugárzás várható szerdán

Szerdán a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható szinte az ország egész területén - közölte a HungaroMet Zrt. kedden.

Az előrejelzés szerint Nyugat-, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Dél-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon

nagyon erős lehet az UV-B sugárzás.

A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen és amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerülje a napozást.

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