Kíméletlenül tombol a hőhullám, megdőlt az éjszakai melegrekord - Már egy atomerőművet is be kell zárni Franciaországban

Franciaországban megdőlt az éjszakai melegrekord: keddre virradóra regisztrálták a legmelegebbet a mérések 1947-es kezdete óta - jelentette be a meteorológiai szolgálat, a Météo-France. Délután az ország délnyugati részén 44 Celsius fokos hőmérsékletre számít a meterológiai szolgálat, ezért egy atomerőművet bizonsági okokból leállítottak.

A minimális hőmérsékletek országos hőmérsékleti mutatója 30 referenciaállomás átlagaként 21,6 Celsius fokos átlaghőmérsékeletet regisztált kedd hajnalban Franciaországban, ezzel pedig

megdőlt az éjszakai melegrekord.

A korábbi rekord 21,4 Celsius fok volt, azt 2019. július 25-én állapították meg.

Keddre virradóra a legmagasabb hőmérsékletet a nyugati országrészben található Loire menti Pouzauges településen mérték, ahol a hőmérő higanyszála nem süllyedt 28,7 Celsius fok alá.

Az éjszakai rekordok számos településen megdőltek a minimális hőmérsékletek terén: 26,9 Celsius fok volt Cholet-ban, 26,2 Poitiers-ben és Limoges-ben, 26 Rennes-ben, 25,7 Le Havre-ban, 24,6 Bourges-ban, 24 Tours-ban.

A Météo-France tájákoztatása szerint hétfőn az országos átlagos legmagasabb hőmérséklet elérte a 37,8 Celsius fokot, ez volt "a legmelegebb délután" Franciaországban, amit valaha mértek. A korábbi rekord a 2003-as történelmi hőhullámból származott, 2003. augusztus 5-én 37,7 Celsius fokos átlaghőmérsékletet mértek az országban.

Kedden délután az ország délnyugati részén 44 Celsius fokos hőmérsékletre számít a meterológiai szolgálat, ezért

egy atomerőművet bizonsági okokból leállítottak.

A 96 megyéből 54-ben, köztük a párizsi régióban, vörös hőségriadó van érvényben, ami a legmagasabb szint, míg 35 megyében narancssárga a riasztás. Ez azt jelenti, hogy a lakosság több mint 90 százaléka szélsőséges és rendkívüli hőmérsékletnek van kitéve.

A hőség elől menekülve tömegek keresnek felügyelet nélküli fürdőhelyeken enyhülést, tengerpartokon, folyókban vagy a városi csatornákban. Június 18. óta negyven ember fulladt vízbe, főként fiatalok a kormány déli helyzetjelentése szerint.

A hőség olyan mértékű, hogy a párizsi La Défense üzleti negyedében a felhőkarcolókat hütő egyik üzem éjszaka nem tudja teljesen feltölteni a jégkészleteit - mondta az AFP hírügynökségnek a vállalat igazgatója, elismerve, hogy napközben az épületekben várhatóan "a hőmérséklet romlani fog".

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