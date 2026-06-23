NOR
Norvégia 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
I csoport
JOR
Jordánia 1 2 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
POR
Portugália Üzbegisztán
UZB
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Ghána
GHA
 Ma 22:00
L csoport
  • Megjelenítés
Kíméletlenül tombol a hőhullám, megdőlt az éjszakai melegrekord - Már egy atomerőművet is be kell zárni Franciaországban
Globál

Kíméletlenül tombol a hőhullám, megdőlt az éjszakai melegrekord - Már egy atomerőművet is be kell zárni Franciaországban

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Franciaországban megdőlt az éjszakai melegrekord: keddre virradóra regisztrálták a legmelegebbet a mérések 1947-es kezdete óta - jelentette be a meteorológiai szolgálat, a Météo-France. Délután az ország délnyugati részén 44 Celsius fokos hőmérsékletre számít a meterológiai szolgálat, ezért egy atomerőművet bizonsági okokból leállítottak.

A minimális hőmérsékletek országos hőmérsékleti mutatója 30 referenciaállomás átlagaként 21,6 Celsius fokos átlaghőmérsékeletet regisztált kedd hajnalban Franciaországban, ezzel pedig

megdőlt az éjszakai melegrekord.

A korábbi rekord 21,4 Celsius fok volt, azt 2019. július 25-én állapították meg.

Keddre virradóra a legmagasabb hőmérsékletet a nyugati országrészben található Loire menti Pouzauges településen mérték, ahol a hőmérő higanyszála nem süllyedt 28,7 Celsius fok alá.

Még több Globál

Repülőgép-hordozót küldött a keleti nagyhatalom a feszült térségbe, komoly balhé lett a vége

Putyin nem találkozik Zelenszkijjel, Tu–160-asokkal demonstrált erőt Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden

Zúgolodnak az oroszok: nem ezt ígérte Donald Trump - Veszélyes fordulat jöhet a háborúban

Az éjszakai rekordok számos településen megdőltek a minimális hőmérsékletek terén: 26,9 Celsius fok volt Cholet-ban, 26,2 Poitiers-ben és Limoges-ben, 26 Rennes-ben, 25,7 Le Havre-ban, 24,6 Bourges-ban, 24 Tours-ban.

A Météo-France tájákoztatása szerint hétfőn az országos átlagos legmagasabb hőmérséklet elérte a 37,8 Celsius fokot, ez volt "a legmelegebb délután" Franciaországban, amit valaha mértek. A korábbi rekord a 2003-as történelmi hőhullámból származott, 2003. augusztus 5-én 37,7 Celsius fokos átlaghőmérsékletet mértek az országban.

Kedden délután az ország délnyugati részén 44 Celsius fokos hőmérsékletre számít a meterológiai szolgálat, ezért

egy atomerőművet bizonsági okokból leállítottak.

A 96 megyéből 54-ben, köztük a párizsi régióban, vörös hőségriadó van érvényben, ami a legmagasabb szint, míg 35 megyében narancssárga a riasztás. Ez azt jelenti, hogy a lakosság több mint 90 százaléka szélsőséges és rendkívüli hőmérsékletnek van kitéve.

A hőség elől menekülve tömegek keresnek felügyelet nélküli fürdőhelyeken enyhülést, tengerpartokon, folyókban vagy a városi csatornákban. Június 18. óta negyven ember fulladt vízbe, főként fiatalok a kormány déli helyzetjelentése szerint.

A hőség olyan mértékű, hogy a párizsi La Défense üzleti negyedében a felhőkarcolókat hütő egyik üzem éjszaka nem tudja teljesen feltölteni a jégkészleteit - mondta az AFP hírügynökségnek a vállalat igazgatója, elismerve, hogy napközben az épületekben várhatóan "a hőmérséklet romlani fog".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

Bankmonitor

2026 befektetései: öröm és bánat

Lassan az év közepéhez érünk, és a tőzsdei mérleg meglehetősen vegyes képet mutat. A 2026-os év eddigi hozamai egy dologra biztosan emlékeztetnek minket: a befektetési világ nem csak Ameriká

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a forint reakciója az MNB kamatcsökkentésére
Fix 3%-os hitelek: beintett a Tisza-kormány az egyiknek, felkészül az Otthon Start?
Lőttek Putyin és Trump alkujának, Moszkva Európát fenyegeti – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility