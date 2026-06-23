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Kimondta Putyin: kizárt, hogy találkozzak Zelenszkijjel
Globál

Kimondta Putyin: kizárt, hogy találkozzak Zelenszkijjel

Portfolio
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Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden moszkvai felsőoktatási intézmények végzősei előtt beszélve azt mondta, miután Ukrajna orosz civil célpontokat támad, nincs semmi oka arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel találkozzon.

Putyin azt mondta, az olyan dokumentumok, mint Zelenszkij hozzá intézett nyílt levele, nem teremtik meg a béketárgyalások előfeltételeit, hanem épp ellenkezőleg, konfliktust generálnak.

Putyin szerint az ukrán erők az orosz polgári infrastruktúrát az orosz társadalom destabilizálása érdekében támadják. Az orosz elnök azt mondta, hogy ezek a drónok hatalmas számban támadnak Oroszország ellen, és céljuk, hogy némi bizonytalanságot keltsenek az orosz fegyveres erők cselekedeteivel szemben.

Putyin megjegyezte, az európai országok területéről egyelőre nincsenek dróntámadások Oroszország ellen.

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– fogalmazott a Kreml ura.

Az ukrajnai háború kapcsán Putyin ismét elővette azt a retorikát, hogy Oroszország valójában nem támad, csak védekezik.

Gyakorlatilag mindig provokáltak minket, és amikor elkezdtük védeni az érdekeinket

– fogalmazott az orosz államfő, aki történelemleckét is adott, mondván, a második világháború előtt a Szovjetunió mindent megtett a konfliktusok megelőzése érdekében, de „mindenki elfordult tőle, és szerződéseket kötött Hitlerrel”.

Putyin nagyvonalúan „megfeledkezik” az 1939. augusztus 23-án, tehát néhány nappal a világháború kirobbanása előtt kötött Molotov–Ribbentrop-paktumról, melynek során a náci Németország és a sztálini Szovjetunió megnemtámadási szerződést kötött egymással, a paktum titkos záradékában pedig felosztották egymás között Kelet- és Közép-Európát. Hitler csak 1941. június 22-én támadta meg a Szovjetuniót, addig a két nagyhatalom nem konfrontálódott egymással katonailag.

Putyin szerint a NATO és az EU vezetői hamis állításokat használnak fel az állítólagos orosz fenyegetésről, hogy növeljék katonai költségvetésüket.

Az orosz elnök szerint Moszkva 8 évig türelmes volt, kitartott és megpróbált megállapodásra jutni, de „végül kénytelen volt kiállni a Donbasz népe mellett”. Putyin ezzel a 2014 és 2022 közötti, jórészt alacsony intenzitású donbaszi konfliktusra utalt, melynek kapcsán annak idején Moszkva állandóan azt hangsúlyozta, hogy Ukrajnán belüli polgárháborúról van szó, amelyhez Oroszországnak nincs közvetlen köze.

A szorosabb értelemben vett katonai cselekmények kapcsán Putyin elmondta, az orosz haderő mostanában fejezi be a Donyeck megyei Konsztantinovka bevételét.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

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