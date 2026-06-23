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Kimondta Trump egykor leghangosabb híve: itt a vége, örökre elege lett az elnökből és a republikánusokból
Globál

Kimondta Trump egykor leghangosabb híve: itt a vége, örökre elege lett az elnökből és a republikánusokból

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Tucker Carlson, az egyik legbefolyásosabb amerikai konzervatív véleményvezér bejelentette, hogy végleg hátat fordít a Republikánus Pártnak. A Fox News korábbi műsorvezetője elsősorban az iráni háború miatt szakított Donald Trumppal - írja a Hill.

Carlson a Can't Be Censored podcast vendégeként kifejtette, hogy

a jövőben nem hajlandó támogatni a republikánusokat.

A közvélemény-kutatási adatok most elég világos képet festenek erről. Nem támogatnám a Republikánus Pártot, erre semmi esély

- mondta Carlson, hozzátéve: ez nem jelenti azt, hogy a Demokrata Párt mellé állna.

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Mint felvetette,

hogyan támogathatna bárki "egy olyan politikai pártot, amely nem lojális az Egyesült Államokhoz?"

Egész életemben republikánusokra szavaztam, a Fox Newsnál dolgoztam. […] 35 évig következetesen védelmembe vettem a Republikánus Pártot, de ezt nem lehet megvédeni, mert erkölcstelen

- nyilatkozta a műsorvezető, aki pár éve saját műsorgyártásba fogott.

A 2024-es kampányban még Donald Trump egyik befolyásos tanácsadójának számító Carlson az iráni háború miatt fordult élesen szembe a Fehér Házzal. Az MTI tudósítása szerint a konfliktusról úgy vélekedett, hogy Izrael érdekeit szolgálja az amerikaiak rovására. Egyúttal támadta a Republikánus Pártot is, amiért szerinte

más szempontok alapján hoznak döntéseket: hogy mi a legjobb ennek a vállalatnak, mi a legjobb Izraelnek, mi a legjobb az adományozóinknak

- mondta. "Ez már nem csupán arról szól, hogy rossz irányba mennek. Ez elfogadhatatlan, erkölcstelen, és nem mehet így tovább" - fogalmazott.

Carlson azt is egyértelművé tette, hogy a jövőben sem tervez republikánus jelöltekre voksolni. Úgy fogalmazott, hogy ő kiszállt, és döntését hamarosan sokan mások is követik majd.

Carlson áprilisban nyilvánosan bocsánatot kért, amiért Trump mellett kampányolt. Azután, hogy az elnök megosztott egy képet, amelyen a gyógyító Jézus Krisztusként volt ábrázolva, illetve heves vitába keveredett XIV. Leó pápával, valamint húsvétkor úgy fenyegette meg Iránt, hogy posztját a "dicsőség Allahnak" felkiáltással zárta,

Carlson még azt is felvetette, hogy Trump vajon nem maga az Antikrisztus-e.

Trump akkor úgy reagált, hogy a Fox News egykori arca  "alacsony IQ-jú" és "erősen túlértékelt" személy.

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