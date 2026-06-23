NOR
Norvégia 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
I csoport
JOR
Jordánia 1 2 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
POR
Portugália Üzbegisztán
UZB
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Ghána
GHA
 Ma 22:00
L csoport
  • Megjelenítés
Kiszivárgott: példátlan lépésre kényszerül Moszkva
Globál

Kiszivárgott: példátlan lépésre kényszerül Moszkva

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Vedomosztyi című lap értesülései szerint Oroszország üzemanyag-behozatalt és állami támogatásokat fontolgat az ukrán csapások okozta ellátási zavarok enyhítésére. Az értesülést a Reuters hírügynökség is megerősítette iparági forrásokra hivatkozva.

A világ harmadik legnagyobb kőolajtermelőjének számító Oroszország számos régiójában korlátozni kellett az üzemanyag-értékesítést az ellátási hiány miatt, ami jelentős áremelkedéshez és a töltőállomásoknál kialakuló hosszú sorokhoz vezetett. Az ukrán dróncsapások nyomán Moszkva már korábban megtiltotta a benzin és a kerozin exportját, a helyzet további romlása miatt pedig most újabb intézkedéseket mérlegel.

A lap információi szerint

az import lehetőségét Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes hétfői, az üzemanyag-ellátásról szóló egyeztetésén vetették fel.

Két iparági forrás a Reutersnek azt is megerősítette, hogy az importált üzemanyag ártámogatása is napirendre került. Ennek célja a hazai üzemanyagárak maximalizálása lenne, ami politikailag rendkívül érzékeny kérdés, hiszen a drágulás a gazdaság egészére kiterjedő inflációt gerjeszthet.

Még több Globál

Már halálos következményei vannak a hőségnek Franciaországban

Sorakoznak a jelek, hogy Belarusz is beléphet a konfliktusba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Nyilvánosan bejelentette Izrael: nem teljesítik Amerika kérését - Egy tapodtat nem mozdulnak a katonák

Az ellátási gondok mértékét jól mutatja, hogy Oroszország benzintermelése a múlt héten mintegy 25 százalékkal esett vissza a 2025. júniusi napi átlaghoz képest, így a kibocsátás napi 90 ezer tonnára, azaz nagyjából 765 ezer hordóra zuhant. Az LSEG adatai és piaci források szerint az orosz tengeri kőolajtermék-export június első felében 15 százalékkal, mintegy 3,3 millió tonnára csökkent a május első felében mért szinthez képest. A

visszaesést a finomítókban végrehajtott, nem tervezett karbantartások okozták, amelyeket az ismétlődő dróncsapások tettek szükségessé.

Iparági források szerint Oroszország a benzinhiány kezelése érdekében akár már júniusban megkezdheti az üzemanyag tengeri úton történő behozatalát.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Bankmonitor

2026 befektetései: öröm és bánat

Lassan az év közepéhez érünk, és a tőzsdei mérleg meglehetősen vegyes képet mutat. A 2026-os év eddigi hozamai egy dologra biztosan emlékeztetnek minket: a befektetési világ nem csak Ameriká

PR cikk

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Fix 3%-os hitelek: beintett a Tisza-kormány az egyiknek, felkészül az Otthon Start?
Hiába pótolnák a vizet, önmagában ez már nem menti meg a bajba jutott Velencei-tavat
Egyre több az ordító jel: újabb ország léphet be háborúba Putyin oldalán - Erősítést kaphatnak az oroszok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility