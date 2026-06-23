Kiszivárgott: példátlan lépésre kényszerül Moszkva

A világ harmadik legnagyobb kőolajtermelőjének számító Oroszország számos régiójában korlátozni kellett az üzemanyag-értékesítést az ellátási hiány miatt, ami jelentős áremelkedéshez és a töltőállomásoknál kialakuló hosszú sorokhoz vezetett. Az ukrán dróncsapások nyomán Moszkva már korábban megtiltotta a benzin és a kerozin exportját, a helyzet további romlása miatt pedig most újabb intézkedéseket mérlegel.
A lap információi szerint
az import lehetőségét Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes hétfői, az üzemanyag-ellátásról szóló egyeztetésén vetették fel.
Két iparági forrás a Reutersnek azt is megerősítette, hogy az importált üzemanyag ártámogatása is napirendre került. Ennek célja a hazai üzemanyagárak maximalizálása lenne, ami politikailag rendkívül érzékeny kérdés, hiszen a drágulás a gazdaság egészére kiterjedő inflációt gerjeszthet.
Az ellátási gondok mértékét jól mutatja, hogy Oroszország benzintermelése a múlt héten mintegy 25 százalékkal esett vissza a 2025. júniusi napi átlaghoz képest, így a kibocsátás napi 90 ezer tonnára, azaz nagyjából 765 ezer hordóra zuhant. Az LSEG adatai és piaci források szerint az orosz tengeri kőolajtermék-export június első felében 15 százalékkal, mintegy 3,3 millió tonnára csökkent a május első felében mért szinthez képest. A
visszaesést a finomítókban végrehajtott, nem tervezett karbantartások okozták, amelyeket az ismétlődő dróncsapások tettek szükségessé.
Iparági források szerint Oroszország a benzinhiány kezelése érdekében akár már júniusban megkezdheti az üzemanyag tengeri úton történő behozatalát.
Forrás: Reuters
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