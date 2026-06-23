JOR
Jordánia 1 2 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
POR
Portugália 5 0 Üzbegisztán
UZB
 Vége
K csoport
ENG
Anglia Ghána
GHA
 Ma 22:00
L csoport
PAN
Panama Horvátország
CRO
 Szerda 01:00
L csoport
  • Megjelenítés
Kőkemény amerikai tárgyaló vette kezébe Irán ügyét, kritikus kérdések kerülnek napirendre
Globál

Kőkemény amerikai tárgyaló vette kezébe Irán ügyét, kritikus kérdések kerülnek napirendre

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Marco Rubio amerikai külügyminiszter kedden megérkezett az Egyesült Arab Emírségekbe, ahol a Perzsa-öböl menti amerikai szövetségesekkel egyeztet az Egyesült Államok és Irán között formálódó megállapodásról. A látogatás célja Rubio szerint elsősorban az, hogy Washington meghallgassa a térségbeli partnerek biztonsági és gazdasági aggályait, és azok szempontjait figyelembe vegye az Iránnal folytatott tárgyalások következő szakaszában - írja a CNN.

Az amerikai külügyminiszter Abu-Dzabiban, az Al Bateen repülőtéren újságíróknak azt mondta: most „inkább hallgatni” érkeztek, mint beszélni. Rubio hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok számára fontos a szoros egyeztetés azokkal az államokkal, amelyek közvetlenül érintettek lehetnek egy Iránnal kötendő megállapodás következményeiben.

A háromnapos körút során az amerikai diplomácia vezetője az Egyesült Arab Emírségek mellett Kuvaitba és Bahreinbe is ellátogat,

valamint egyeztet az Öböl Menti Együttműködési Tanács, vagyis a GCC képviselőivel.

Rubio szerint a régió amerikai partnerei alapvetően támogatják a békét, de a konkrétumok döntő jelentőségűek lesznek. Úgy fogalmazott, hogy az elmúlt 72 órában, különösen a svájci egyeztetések után, „jó alapokat” sikerült lefektetni, ugyanakkor a folyamat még messze nem zárult le. „Ez még folyamatban lévő munka” – jelezte, hozzátéve, hogy számos kérdésben további egyeztetésekre van szükség.

Még több Globál

Ez aztán a meglepetés: új országgal bővülne az Európai Unió, már a feltételekről suttognak

Elég volt a támadásokból: kemény lépést tesz az ENSZ a kéksisakos békefenntartók védelmében

Kiadták a figyelmeztetést: rendkívül erős UV-B sugárzás várható szerdán

Az amerikai–iráni memorandum egyik érzékeny pontja, hogy több regionális biztonsági kérdést nem részletez nyíltan.

Rubio ugyanakkor azt állítja, hogy Irán rakétaprogramja és a Teherán által támogatott fegyveres csoportok ügye mindenképpen napirendre kerül majd.

Szerinte a térség egészére vonatkozó „ellenségeskedések lezárása” nem képzelhető el addig, amíg Iránhoz köthető milíciák rakétákat és drónokat indítanak, illetve amíg Teherán olyan szervezeteket támogat, mint a Hezbollah vagy a Hamász.

A külügyminiszter jelezte, hogy az Öböl-államok számára különösen fontosak ezek a biztonsági garanciák. A régió országai évek óta aggódnak Irán ballisztikus rakétaprogramja, drónképességei és regionális befolyása miatt, különösen Irakban, Libanonban, Szíriában és Jemenben. Rubio szerint ezek a kérdések „a megfelelő időben” az iráni tárgyalások részévé válnak, még akkor is, ha a jelenlegi memorandum nem bontja ki részletesen őket.

A külügyminiszter egy másik lehetséges vitapontot is igyekezett hűteni: elmondása szerint Washington jelenleg nem kér pénzügyi hozzájárulást szövetségeseitől egy esetleges, 300 milliárd dolláros iráni újjáépítési alaphoz. Rubio szerint ez a kérdés „még nagyon messze van”, vagyis a mostani egyeztetések fókuszában nem a finanszírozás, hanem a politikai és biztonsági feltételek állnak.

Közben Rubio külön is igyekszik leválasztani az amerikai–iráni tárgyalásokról az Izrael és Libanon között zajló, amerikai közvetítéssel folyó egyeztetéseket. Mint mondta, Libanon szuverén ország, ezért az ország jövőjéről Washington közvetlenül a libanoni kormánnyal kíván tárgyalni.

Rubio szerint a libanoni kérdést nem lehet teljes egészében Iránnal rendezni,

még akkor sem, ha Teherán Hezbollahnak nyújtott támogatása nyilvánvalóan része a szélesebb regionális problémának.

Az amerikai külügyminiszter úgy fogalmazott: „Libanon jövője a libanoni embereké”, és azt a szuverén, választott libanoni kormányon keresztül kell alakítani. Ugyanakkor elismerte, hogy Irán szerepe Libanonban, különösen a Hezbollah támogatásán keresztül, olyan tényező, amelyet az Iránnal folytatott amerikai egyeztetéseken is érinteni kell.

A helyzetet bonyolítja, hogy Irán többször is jelezte: az izraeli libanoni csapások veszélyeztethetik az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokat. Izrael ezzel szemben azt állítja, hogy a libanoni célpontok elleni műveletei önvédelmi jellegűek, és a Hezbollah fenyegetésére adott válaszok, még a formális tűzszüneti keretek mellett is.

Kapcsolódó cikkünk

Rendkívüli mentőakció indult a Hormuzi-szorosban

Címlapkép forrása: Nathan Laine/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Gyengült a forint Varga Mihály szavai után
Putyin nem találkozik Zelenszkijjel, Tu–160-asokkal demonstrált erőt Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden
Szétbombázzák az ukránok Moszkvát - Elmondta az orosz nemzetbiztonsági vezető, mi lesz most a következő lépés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility