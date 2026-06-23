Közeleg a végjáték: bukás szélén Netanjahu, már Trump is készül a végső szakításra

Az izraeli lap forrásai szerint „számottevő esélye” van annak, hogy Izraelben hamarosan kormányváltás lesz,

a jelenlegi közvélemény-kutatások alapján Benjámin Netanjahu az őszi választásokon meg fog bukni.

A Fehér Ház ezért diszkréten felvette a kapcsolatot a legerősebb ellenzéki vezetőkkel, Naftali Bennettel és Gadi Eizenkottal is.

A portál finoman utal arra is, hogy nem feltétlen bánná a Fehér Ház, ha Netanjahu bukna, hiszen az elmúlt hetek során jelentősen leromlott a kapcsolat az izraeli vezető és Trump között, az iráni és libanoni háborúk miatt. Emellett a Fehér Ház komolyan aggódik amiatt is, hogy úgy látják, Netanjahu kormánykoalíciójában túl nagy hatalma van a radikális pártoknak és politikusoknak, ez pedig jelentősen befolyásolja Netanjahu döntéseit is.

A Channel 12 megjegyzi: ettől függetlenül nyilvánosan támogatja Netanjahut Trump, viszont az emberei úgy látják, hogy „alternatív kommunikációs csatornák” kellenek Izrael ellenzéki vezetői felé is.

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