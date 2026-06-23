Kritikus területen ütött vissza Amerikának a vámháború

Az Amerikai Szójababexport Tanács (U.S. Soybean Export Council) a pekingi Kínai Nemzetközi Ellátásilánc-kiállításon tartott előadásában az észak- és dél-amerikai szójatermesztés közötti minőségi különbségekre hívta fel a figyelmet. Carlos Salinas, a szervezet kelet-ázsiai igazgatója az időjárási tényezők, különösen a betakarítás előtti csapadékmennyiség eltéréseit emelte ki. Elmondta, hogy míg egy brazil városban 231 milliméter eső esik a szüretet megelőző harminc napban, addig egy illinoisi településen mindössze 72 milliméter, ami alapjaiban határozza meg a termény állapotát és minőségét.

Egy évtizeddel ezelőtt az Egyesült Államok és Brazília még nagyjából egyenlő arányban, 40-40 százalékkal részesedett a kínai szójaimportból. A piaci arányok 2018-ban, az első amerikai vámintézkedések bevezetése után kezdtek eltolódni. Ennek eredményeként

2026 első öt hónapjában a kínai szójaimport több mint 60 százaléka már Brazíliából származott,

míg az Egyesült Államok részesedése 23 százalékra, Argentínáé pedig 10 százalékra csökkent.

A Kínába irányuló amerikai szójababexport tavaly drasztikusan, 76 százalékkal esett vissza, mindössze 3,1 milliárd dollárra, ami komoly zuhanás a 2022-ben elért 17,9 milliárd dolláros csúcshoz képest. A 7,37 millió tonnás volumen ennek ellenére továbbra is az Egyesült Államok legnagyobb Kínába irányuló agrárkiviteli tétele maradt.

A helyzet javulásának ugyanakkor már mutatkoznak a jelei. Az idén tavaszi, pekingi Trump–Hszi Csin-ping csúcstalálkozó nyomán a Fehér Ház bejelentette, hogy Kína 2028-ig évente legalább 17 milliárd dollár értékű amerikai agrárterméket vásárol a korábban vállalt szójabeszerzéseken felül. A tavalyi dél-koreai elnöki találkozó után Peking arra is ígéretet tett, hogy három éven át évente legalább 25 millió tonna amerikai szójababot importál. Jim Sutter, az exporttanács vezérigazgatója elmondta, hogy a 2026 augusztusáig tartó értékesítési évre vállalt 12 millió tonnát Kína már teljes egészében megvásárolta, és a szállítások is szinte maradéktalanul lezajlottak. A következő, 25 millió tonnás keret terhére pedig a múlt héten meg is indultak a beszerzések.

Jerry Slocum, az Egyesült Szójabab Testület igazgatója és mississippi gazdálkodó az elmúlt másfél hét rendeléseit közel egymillió tonnára becsülte, amelyet a szeptemberben betakarítandó termésből szállítanak majd ki. Ugyanakkor hozzátette, hogy a piacon továbbra is érezhető a bizonytalanság, így azonnali újabb megrendelésekre nem számít. Sutter szerint az export volumene az elkövetkező egy-két évben évi 25–30 millió tonna között stabilizálódhat, és csak ezt követően közelítheti meg ismét a 40 millió tonnás szintet.

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