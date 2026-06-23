NOR
Norvégia 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
I csoport
JOR
Jordánia 1 2 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
POR
Portugália Üzbegisztán
UZB
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Ghána
GHA
 Ma 22:00
L csoport
  • Megjelenítés
Már halálos következményei vannak a hőségnek Franciaországban
Globál

Már halálos következményei vannak a hőségnek Franciaországban

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Mintegy húsz ember fulladt vízbe Franciaországban a hétvége óta, miközben a hőség elől menekülve felügyelet nélküli fürdőhelyeken kerestek enyhülést - közölték kedden a hatóságok.

Mintegy húszan fulladtak vízbe Franciaországban a hétvége óta, miután a hőség elől menekülve sokan felügyelet nélküli fürdőhelyeken próbáltak enyhülést találni.

A múlt hétvége óta körülbelül húsz haláleset történt - mondta Marina Ferrari francia sportminiszter a France Inter rádiónak. A tárcavezető figyelmeztetett: hőhullám idején nem szabad félvállról venni a tiltott helyeken a fürdőzés veszélyeit.

Franciaország nagy részén kedden 40 Celsius-fok körüli hőmérsékletet várható.

A francia hatóságok az elmúlt napokban több alkalommal is óvatosságra intették a lakosságot a kontinenst elérő hőhullám miatt, amely Európa számos országában szokatlanul magas hőmérsékleteket okoz.

Még több Globál

Sorakoznak a jelek, hogy Belarusz is beléphet a konfliktusba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Kiszivárgott: példátlan lépésre kényszerül Moszkva

Nyilvánosan bejelentette Izrael: nem teljesítik Amerika kérését - Egy tapodtat nem mozdulnak a katonák

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Bankmonitor

2026 befektetései: öröm és bánat

Lassan az év közepéhez érünk, és a tőzsdei mérleg meglehetősen vegyes képet mutat. A 2026-os év eddigi hozamai egy dologra biztosan emlékeztetnek minket: a befektetési világ nem csak Ameriká

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Fix 3%-os hitelek: beintett a Tisza-kormány az egyiknek, felkészül az Otthon Start?
Hiába pótolnák a vizet, önmagában ez már nem menti meg a bajba jutott Velencei-tavat
Egyre több az ordító jel: újabb ország léphet be háborúba Putyin oldalán - Erősítést kaphatnak az oroszok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility