Máris van egy jól látható eredménye Irán és Amerika békülésének

A Perzsa-öblöt nyolc tanker és két áruszállító hajó hagyta el, közben nyolc tanker és hat áruszállító hatolt be az öbölbe.

A lap megjegyzi: ez számottevő emelkedés a háború napjaiban látható, nullához közeli hajóforgalomhoz képest, viszont még mindig nem éri el a háború előtti szinteket, amikor átlagosan napi 110 hajó haladt át a szoroson.

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