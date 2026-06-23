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Máris van egy jól látható eredménye Irán és Amerika békülésének
Globál

Máris van egy jól látható eredménye Irán és Amerika békülésének

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24 óra alatt 24 kereskedelmi hajó haladt át a Hormuzi-szoroson hétfőn – írja az Iran International.

A Perzsa-öblöt nyolc tanker és két áruszállító hajó hagyta el, közben nyolc tanker és hat áruszállító hatolt be az öbölbe.

A lap megjegyzi: ez számottevő emelkedés a háború napjaiban látható, nullához közeli hajóforgalomhoz képest, viszont még mindig nem éri el a háború előtti szinteket, amikor átlagosan napi 110 hajó haladt át a szoroson.

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