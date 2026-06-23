Meglepő alku készülődik: fegyverekre cserélheti az orosz fronton ejtett foglyait Ukrajna

A két észak-koreai katonát még tavaly januárban ejtették foglyul az ukrán fegyveres erők a nyugat-oroszországi kurszki fronton. A katonák ezt követően többször is megerősítették, hogy Dél-Koreába szeretnének menekülni.

A dél-koreai külügyminisztérium illetékese sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy Kijevvel már létrejött az elvi egyezség: az észak-koreai hadifoglyok letelepedhetnek Szöulban.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter 30-án egyeztet dél-koreai kollégájával, Cso Hjunnal. Diplomáciai források szerint a katonák áttelepítésének gyakorlati és jogi előkészületei már a végső fázisnál tartanak, így a találkozó alkalmas lehet a részletek véglegesítésére. Amennyiben a terv megvalósul, a katonák nagyjából 17 hónappal a fogságba esésük után érkezhetnek meg Dél-Koreába.

Ukrajna ugyanakkor a katonák átadása fejében komolyabb ellentételezést, például védelmi fegyverszállításokat vagy a háború utáni újjáépítési projektekben való részvételt kérhet Szöultól. Dél-Korea eddig nem volt hajlandó közvelten úton fegyverrel támogatni Ukrajnát, ugyanakkor az USA-n keresztül haditechnikai eszközök (pl. lőszer) eljutott már az ukrán frontra.

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