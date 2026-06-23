Megvan a dátum: napokra leáll Irán fővárosa a háborúban megölt Ali Hamenei temetése miatt

Három napos munkaszünetet tartanak Teheránban Irán februárban meggyilkolt vezetője, Ali Hamenei július elején megtartandó temetése idején - jelentette be kedden a temetési szertartás lebonyolításáért felelős bizottság vezetője.

Három napos munkaszünetet rendelnek el Teheránban Ali Hamenei temetése idejére. Hasszan Hasszanzadeh az iráni televízióban közzétett tájékoztatása szerint

július 4-től 6-ig a rendelkezés értelmében a fővárosban "minden bezár majd".

Hamenei, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője február 28-án, az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja első napján vesztette életét a légitámadásban. Temetését eddig biztonsági okokra hivatkozva határozatlan időre elhalasztották, a nemrég közzétett bejelentés szerint pedig az ünnepélyes ceremóniára július 4. és 9. között kerül majd sor.

A csaknem egyhetes gyászszertartás Teheránban veszi kezdetét, majd Kom városában folytatódik, a temetést pedig július 9-én Meshedben, Hamenei szülővárosában tartják meg. Mind Kom, mind Meshed szent városnak számít a síita iszlámban.

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