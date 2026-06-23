NATO-csúcs lesz Törökországban, máris lekapcsoltak több mint kétszáz feltételezett bűnözőt és terroristát

A török ügyészek kedden kora reggel 241 gyanúsított ellen adtak ki elfogatóparancsot, közülük 209 embert már őrizetbe vettek. A műveletek a nap folyamán tovább folytatódtak a többi gyanúsított kézre kerítésére.
Az őrizetbe vettek között az Iszlám Állam 56 feltételezett tagja, valamint a fegyveres támadásairól és merényleteiről ismert, szélsőbaloldali Forradalmi Népi Felszabadítási Párt/Front (DHKP-C) 35 feltételezett tagja is szerepel.
A július 7-8-i ankarai csúcstalálkozó idejére Törökország szigorú biztonsági intézkedéseket tervez; betiltják a demonstrációkat, korlátozzák a repülőterekre vezető utak forgalmát, valamint teljesen lezárják a csúcstalálkozó helyszínét és a delegációknak otthont adó szállodák környékét.
A török hatóságok rendszeresen hajtanak végre terrorellenes akciókat; a múlt hónapban egy országos razzia során 324 embert vettek őrizetbe az Iszlám Állam terrorszervezettel való feltételezett kapcsolataik miatt.
Az Iszlám Állam korábban számos halálos támadást követett el Törökországban, köztük a 2017-es isztambuli szilveszteri lövöldözést, amely 39 ember életét követelte egy éjszakai klubban.
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