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NATO-országok közelében tűntek fel a világ legnagyobb harci repülőgépei – Nem maradtak észrevétlenek
Globál

NATO-országok közelében tűntek fel a világ legnagyobb harci repülőgépei – Nem maradtak észrevétlenek

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Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint Tu–160-as stratégiai bombázó repülőgépek hajtottak végre előre tervezett rutinrepülést a Norvég-tengernél és a Barents-tengernél, nemzetközi vizek felett.

A Tupoljev Tu–160-as a világ legnagyobb méretű harci repülőgépe, az 1980-as években vált a szovjet légierő részévé. Az orosz pilóták körében elterjedt beceneve Fehér Hattyú, NATO-kódja Blackjack. A bombázó hagyományos és nukleáris fegyverek hordozására is képes.

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a mostani repülési gyakorlat 16 órán keresztül tartott, és azt gyakorolták, hogy hogyan tudják repülés közben újra feltölteni üzemanyaggal a gépeket.

A Tu–160-asokkal együtt MiG-31-es vadászgépek is részt vettek a tesztrepülésen.

A repülés bizonyos szakaszaiban a stratégiai bombázókat külföldi államok vadászgépei kísérték

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– jegyezte meg a minisztérium közleménye. Arról nem írtak, hogy milyen külföldi ország(ok) vadászgépeiről volt szó, de mivel a Norvég- és a Barents-tengeren zajlott a gyakorlat, nagy eséllyel valamelyik északi NATO-tagállam (Norvégia, Svédország, Finnország) gépei lehettek azok.

A minisztériumi közlemény megjegyezte, hogy hasonló tesztrepüléseket rendszeresen rendeznek, mindig szigorúan tartva magukat a nemzetközi szabályokhoz.

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