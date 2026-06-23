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Nyilvánosan bejelentette Izrael: nem teljesítik Amerika kérését - Egy tapodtat nem mozdulnak a katonák
Globál

Nyilvánosan bejelentette Izrael: nem teljesítik Amerika kérését - Egy tapodtat nem mozdulnak a katonák

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Izrael nem fogja kivonni katonáit Dél-Libanonból, amíg a Hezbollah létezik – jelentette be Becalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter.

Ez egyszerűen nem fog megtörténni. Nem lesz izraeli kivonulás a libanoni biztonsági zónából, beleértve a Beaufort-erődöt, amíg a Hezbollah létezik”

– mondta a vezető.

Hozzátette: a Hezbollah egy terrorszervezet, nem szabad hagyni, hogy bármilyen befolyása legyen Libanonban, vagy hogy Izraelt fenyegesse. Új biztonsági rendszerről csak azután lehet tárgyalni, hogy a Hezbollah megsemmisült.

Felszámolás, nem leszerelés. Teljes felszámolás. Nemcsak a fegyvereiket kell elvenni, meg kell őket fosztani a politikai hatalmuktól is Libanonban”

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– mondta Szmotrics.

Azt is elmondta, hogy a kormány egyértelműen közölte ezt az álláspontot Amerikával is.

Irán ragaszkodik ahhoz, hogy Izrael kivonja katonáit Libanonból, ez az egyik kulcseleme az amerikaiakkal kötött békülési keretmegállapodásnak is. A megállapodást Izrael nem írta alá.

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Címlapkép forrása: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

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