Próbára teszi a kánikula a turizmust: lerövidítik nyitvatartásukat Európa világhírű nevezetességei

A rozsdamentes acélgömbjeiről ismert Atomium csak 10 és 14 óra között lesz látogatható, míg amúgy 18 óráig tart nyitva. A belépés mindhárom napon legkésőbb 13 óra 30 percig lesz lehetséges. A fém építmény túlhevülhet a következő napokra jósolt 32-34 fokos hőségben,
sőt pénteken a legmagasabb hőmérséklet elérheti a 38 vagy akár a 39 Celsius-fokot is az előrejelzések szerint.
A hőség miatt csökkentett nyitvatartás nem példátlan, de ritka az évente 800 ezer látogatót vonzó, az 1958-as világkiállításra épült, és Belgium egyik nemzetközi szimbólumává vált Atomium esetében.
A szomszédos Franciaország fővárosában az Eiffel-torony és a Louvre jelentett be rövidített nyitvatartást a kánikulai napokra. Párizsban az Eiffel-torony a hőség miatt kedd délután 4 órakor bezárt a szokásos 0 óra 45 perc helyett. A Louvre Múzeum is bejelentette, hogy a nap legforróbb óráiban tapasztalható emelkedő hőmérséklet és a nehéz látogatási és munkakörülmények miatt szerdától szombatig kivételesen korábban, délután 4 órakor zárja kapuit a megszokott 6 óra helyett.
Franciaországban a párizsi régión kívül a leglátogatottabb idegenforgalmi célpont, a Mont-Saint-Michel honlapján azt javasolja a turistáknak, hogy halasszák el látogatásukat a vörös színű hőségriasztás időszakában.
Kedden összesen 54 francia megyében, köztük egész Normandiában a legmagasabb fokozatú hőségriasztás volt érvényben. A francia meteorológiai szolgálat szerint a Mont-Saint-Michelnél a hőmérséklet elérte a 39 Celsius fokot, ami szokatlanul magas érték az általában a La Manche csatorna miatt mérsékelt éghajlatú helyszínen. A rendkívüli meleg miatt megerősítették a polgári védelem és a Vöröskereszt jelenlétét, emellett csökkentették a műemlékhez közlekedő járatok utaslétszámát az utazók kényelme érdekében. A településen további ivóvízvételi pontokat is kialakítottak.
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