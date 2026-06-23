Putyin nem találkozik Zelenszkijjel, Tu–160-asokkal demonstrált erőt Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden

Zúgolodnak az oroszok: nem ezt ígérte Donald Trump - Veszélyes fordulat jöhet a háborúban
Az Egyesült Államok elkezdett eltávolodni a tavaly ősszel, Alaszkában letárgyalt megállapodástól és egyre inkább Európához hasonló álláspontot vesz fel Ukrajna kapcsán – jelentette ki Szergej Rjabkov, Oroszország helyettes külügyminisztere.
Kimondta Putyin: kizárt, hogy találkozzak Zelenszkijjel
Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden moszkvai felsőoktatási intézmények végzősei előtt beszélve azt mondta, miután Ukrajna orosz civil célpontokat támad, nincs semmi oka arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel találkozzon.
Érvágás Putyinnak: az egész világ elé kiteregetik az orosz fegyverek legféltettebb titkait
Elindított egy új online platformot Ukrajna, melyen keresztül elérhetővé teszik az interneten a legmodernebb orosz fegyverek technikai részleteit, alkatrészeit, tervrajzait. A Trophylab weboldal első körben állami és hadiipari szereplőknek lesz elérhető, 79 kategóriában 115 orosz fegyver részletei válnak nyilvánossá, egészen az utolsó csavarig.
NATO-csúcs lesz Törökországban, máris lekapcsoltak több mint kétszáz feltételezett bűnözőt és terroristát
A török biztonsági erők kedden nagyszabású rajtaütéseket hajtottak végre Ankarában, és őrizetbe vettek több mint kétszáz embert, akiket szélsőséges csoportokkal – köztük az Iszlám Állammal – való kapcsolattartással gyanúsítanak.
NATO-országok közelében tűntek fel a világ legnagyobb harci repülőgépei – Nem maradtak észrevétlenek
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint Tu–160-as stratégiai bombázó repülőgépek hajtottak végre előre tervezett rutinrepülést a Norvég-tengernél és a Barents-tengernél, nemzetközi vizek felett.
Óriási a baj: orosz hackerek tízezrével törték fel a védelmi rendszereket világszerte
Belgiumban mintegy 270 szervezetet - köztük ügyvédi irodákat, önkormányzatokat és iskolákat - érintett egy februári kibertámadás, amely során a támadók tűzfalak feltörésével jutottak be a rendszerekbe - közölte kedden a belga Secutec kiberbiztonsági vállalat.
Az FSZB szerint kettős ukrán bombamerényletet akadályoztak meg Dél-Oroszországban
Kettős bombamerényletet akadályoztak meg az orosz hatóságok a sztavropoli régióban lévő Pjatyigorszkban, amelyet ukrán titkosszolgákatok az ottani rendvédelmi szervek ellen kíséreltek meg végrehajtatni – közölte kedden az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).
Az FSZB szerint robbantások végrehajtására beszervezett két orosz állampolgárságú nő érkezett Moszkvából Pjatyigorszkba. Nem ismerték egymást, és nem voltak tisztában azzal, hogy ténylegesen az öngyilkos merénylő szerepét szánták nekik.
A nők szombaton vették elő a rejtekhelyekről azokat a hátizsákokat, amelyekben improvizált robbanószerkezetek voltak. Egyiküket, aki 19 éves, a biztonsági szerv épületéhez vezető úton fogták el, egy trotil-egyenértékben mintegy két kilogramm hatóerejű bombával. Nem sokkal később őrizetbe vették a 47 éves bűntársát is, akinek a tervek szerint már a helyszínelés közben kellett volna a robbanást végrehajtania. A pokolgépeket hatástalanították, személyi sérülés nem történt.
(MTI)
Törökország elítélte a török teherhajó elleni orosz támadást
A török külügyminisztérium elítélte a török tulajdonú, panamai zászló alatt közlekedő Victress teherhajó elleni orosz támadást, amely szerintük sérti a török érdekeket a Fekete-tengeren és a térség biztonságát. A minisztérium az orosz és az ukrán féllel is felvette a kapcsolatot.
A támadásban egy egyiptomi állampolgár, egy hajószakács meghalt, a legénység két török állampolgárságú tagja megsebesült.
Kiszivárgott: példátlan lépésre kényszerül Moszkva
A Vedomosztyi című lap értesülései szerint Oroszország üzemanyag-behozatalt és állami támogatásokat fontolgat az ukrán csapások okozta ellátási zavarok enyhítésére. Az értesülést a Reuters hírügynökség is megerősítette iparági forrásokra hivatkozva.
Cenzúrát kiált Zaharova
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő azt mondta, cenzúrát követett el a Politico nevű európai lap azzal, hogy nem közölte le Szergej Lavrov külügyminiszter véleménycikkét „az ukrán válság etimológiájáról és az európai biztonsági kérdésekről”.
(TASZSZ)
Usakov: még nincs időpontja a Witkoff-fal és Kushnerrel folytatandó tárgyalásoknak
Érthető, hogy fel kell venni a kapcsolatot Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Jared Kushner vállalkozóval, Donald Trump vejével, de az időpontokról még nem született megállapodás – közölte Jurij Usakov orosz elnöki különmegbízott.
(TASZSZ)
Hamarosan újabb fogolycserére kerülhet sor
Oroszország és Ukrajna között a közeljövőben sor kerülhet hadifoglyok és civilek cseréjére, amelynek keretében a két ország ombudsmanjai személyes találkozót is terveznek – nyilatkozta Jana Lantratova orosz emberi jogi biztos.
(TASZSZ)
Tornádó tarolta le a Szverdlovszki területet
Tornádó pusztított Oroszország Jekatyerinburg központú Szverdlovszki területén. Több mint 4000 háztartás maradt áram nélkül az ítéletidő miatt.
️ A powerful tornado tears through Russia’s Sverdlovsk regionA massive twister swept across several towns in Russia’s Sverdlovsk region, leaving more than 4,000 homes without electricity.The hardest-hit areas were Kushva, Novaya Lyalya, and nearby settlements, where the… pic.twitter.com/zrFUmZoVWu https://t.co/zrFUmZoVWu— NEXTA (@nexta_tv) June 23, 2026
Együtt kongatják a vészharangot lengyel és ukrán lapok: ebből csak Oroszország jöhet ki győztesen
Hat lengyel és ukrán sajtóorgánum közös nyílt levélben hívta fel a figyelmet arra, hogy a két ország közötti jelenlegi diplomáciai feszültség Moszkva kezére játszik, a történelmi megbékélés ideje pedig csak Oroszország veresége után jöhet el – írja a The Kyiv Independent.
Meglepő alku készülődik: fegyverekre cserélheti az orosz fronton ejtett foglyait Ukrajna
Elvi megállapodás született Szöul és Kijev között arról, hogy az ukrán erők által fogságba ejtett két észak-koreai katona saját elhatározásából Dél-Koreába távozhasson - jelentette a Csoszun. A transzferért cserébe Ukrajna fegyvereket kérhet Szöultól.
Elszabadultak az indulatok Ukrajna és egyik legfőbb támogatója között, Zelenszkij futárral küldte vissza a kitüntetését
Karol Nawrocki lengyel elnök hivatala elmondta, miért nem vonták meg a Fehér Sas-rendet Benito Mussolini néhai olasz diktátortól és Gerhard Schröder volt német kancellártól, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől néhány napja megvonták azt – írja a The Kyiv Independent.
Lezárták a Kercsi-hidat éjszaka
Keddre virradóra az ukrán támadások miatt lezárták a megszállt Krím félszigetet az orosz szárazfölddel összekötő Kercsi-hidat. A térségben több helyről is robbanásokat és tüzeket jelentettek.
135 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát
Az ukrán légierő közlése szerint keddre virradóra Oroszország összesen 135 drónnal támadta Ukrajnát, amelyből az ukrán légvédelem 118-at semlegesített.
Ukrán ENSZ-nagykövet: Ukrajna módosíthatja a tűzszüneti javaslatát
Andrij Melnyik, Ukrajna ENSZ-nagykövete a világszervezet Biztonsági Tanácsának (BT) ülésén azt mondta, amennyiben a BT nem fogad el olyan határozatot, amely a harcok teljes és feltétel nélküli befejezését sürgeti, Kijev módosíthatja Oroszországnak tett ajánlatát, amely a de facto frontvonalnál húzná meg a határokat egy tűzszünet esetén.
(Reuters)
143 drón lelövéséről számolt be Moszkva
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a légvédelmi rendszerek éjszaka 143 ukrán pilóta nélküli repülőgépet lőttek le oroszországi régiók, valamint a Fekete- és Azovi-tenger felett.
(TASZSZ)
Hazaküldik a gyerekeket a krími orosz gyerektáborokból, amelyek szeptember elejéig ki sem nyitnak már
A megszállt Krímben az oroszok által kinevezett hatóságok biztonsági okokra hivatkozva szeptember elejéig felfüggesztették a nyári gyerektáborok működését az egész félszigeten – jelentette be június 22-én Szergej Akszjonov, a megszállt terület vezetője.
Akszjonov szerint a Krím félsziget különböző táboraiban jelenleg tartózkodó gyermekeket hazaküldik.
A felfüggesztésre azután került sor, hogy az elmúlt hónapokban fokozódtak az ukrán támadások a félszigeten és a déli régiók megszállt területein található orosz katonai infrastruktúra ellen, ami közlekedési zavarokat, valamint üzemanyag- és élelmiszerhiányt okozott.
A lengyel elnök nem vesz részt az Ukrajna helyreállításáról szóló gdanski konferencián
Marcin Przydacz, a lengyel elnök nemzetközi politikai irodájának vezetője azt mondta, Karol Nawrocki nem kapott meghívót az Ukrajna helyreállításáról szóló gdanski konferenciára, így nem vesz részt azon.
Az elnököt nem hívták meg, ezért nem szándékozik részt venni egy olyan rendezvényen, amelyre Donald Tusk miniszterelnök nem hívta meg. A neki alárendelt tisztviselők közül senki sem szándékozik odamenni, mivel nem kaptak meghívót
– mondta az iroda vezetője, megjegyezve, hogy a meghívókat közösen küldi ki Tusk és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Az ügy előzménye, hogy Nawrocki megfosztotta Zelenszkijt a legmagasabb lengyel állami kitüntetéstől, a Fehér Sas-rendtől, mert az ukrán elnök az Ukrán Felkelő Hadseregről (UPA) nevezte el az ukrán haderő egyik katonai egységét. Az UPA Varsó szerint a második világháború idején népirtást követett el a volhíniai lengyelek ellen.
Putyin és Lukasenka megvitatja Zelenszkij ultimátumát
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban ultimátumot adott Belarusznak, hogy távolítsák el területükről az orosz dróntámadásokat segítő kommunikációs eszközeiket. A Kreml most azt mondta, Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök „a belátható jövőben” találkozik, hogy megvitassák az ultimátumot.
Ami magát a fenyegetést illeti, az természetesen teljesen agresszív: beavatkozás egy másik ország belügyeibe és egy másik ország szuverenitásának megsértése
– mondta Dmitrij Peszkov szóvivő.
Pancir-Sz2-es megsemmisítéséről számolt be az ukrán hírszerzés
Az ukrán katonai hírszerzés beszámolója szerint megsemmisítettek egy Pancir-Sz2-es orosz légvédelmi rendszert Zaporizzsja irányában. Az orosz erők megpróbálták elrejteni a rendszert egy földalatti rejtekhelyen, ennek ellenére sikeres volt az ukrán találat.
Orosz légicsapások Ukrajna ellen: hatan megsebesültek éjszaka
Legalább hatan megsebesültek az Ukrajna elleni orosz légicsapásokban az éjszaka folyamán - közölték a helyi hatóságok, miközben Kijevben kedden a kora reggeli órákban megszólaltak légvédelmi szirénák, a lakosságot felszólították, hogy keressen menedéket.
Az éjszakai orosz támadásban ketten a Zaporozsjai régióban, hárman Szumiban sebesültek meg, egy nő pedig a második legnagyobb ukrán város, Harkiv támadása során.
Oroszország egy nappal azután csapott le Ukrajnára az éjszaka, hogy hétfőn rakétákhoz elektronikát gyártó üzemet ért ukrán dróntámadás Voronyezs megyében, aminek következtében öten meghaltak és több tucatnyian megsebesültek.
(MTI)
Sorakoznak a jelek, hogy Belarusz is beléphet a konfliktusba – Ukrajnai háborús híreink kedden
Egyre több jele van annak, hogy Belarusz arra készül, hogy belépjen az ukrajnai háborúba Oroszország oldalán, egy 30 oldalas dokumentumban hívja fel a figyelmet erre a fehérorosz ellenzék. Az írás összesen nyolc olyan jelet sorol fel, amelyek a belépést valószínűsítik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban ultimátumot adott Belarusznak, hogy távolítsák el területükről az orosz dróntámadásokat segítő kommunikációs eszközeiket. A Kreml most azt mondta, Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök hamarosan találkozik, hogy megvitassák az ultimátumot. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Nina Liashonok/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Itt az MNB kamatdöntése!
Összeült a Monetáris Tanács.
Érvágás Putyinnak: az egész világ elé kiteregetik az orosz fegyverek legféltettebb titkait
Minden kimegy az internetre.
Enyhül a nyomás a magyar tőzsdén
De még mindig esésben a BUX.
Megszavazták: óriási változás jön a kutakon!
Itt a védett áras rendszer vége.
Egyre súlyosabb a szakítás Izrael és Amerika közt: már az amerikai fegyverek sem kellenek
Elég határozott kijelentés.
Engedi a munkaidő csökkentését a hőség miatt egy európai kormány
Bizonyos gazdasági és termelési ágazatokban.
Kritikus területen ütött vissza Amerikának a vámháború
Megy a helyezkedés.
NATO-csúcs lesz Törökországban, máris lekapcsoltak több mint kétszáz feltételezett bűnözőt és terroristát
Az Iszlám Állam 56 állítólagos tagját is kézre kerítették.
Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2
Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló
Négyszerezett Magyarország, de még mindig a régiós lista végén kullog
Húsz év alatt átalakult a régió energiatérképe: a BB tengely mind a tizenegy országa növelte a megújuló energiaforrások arányát, a régiós átlag pedig csaknem megduplázódott.... The post
2026 befektetései: öröm és bánat
Lassan az év közepéhez érünk, és a tőzsdei mérleg meglehetősen vegyes képet mutat. A 2026-os év eddigi hozamai egy dologra biztosan emlékeztetnek minket: a befektetési világ nem csak Ameriká
Minden összeállhatott az MNB-nek a kamatvágáshoz?
A vártnál kedvezőbb infláció, az erős forint, a csökkenő hazai hozamok és az enyhülő energiaár-kockázatok egyaránt javíthatták az MNB kamatcsökkentési mozgásterét. The post Minden össz
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olyan verzió is, hogy abból, amelyik előbb ér oda, vagy éppen vehetnék mindkettőből is, de me
Hogyan érdemes bánni 3-5 milliárd forinttal egy profi befektető szerint?
A legtöbb ember számára hárommilliárd forint már olyan összeg, amellyel generációkig nem kellene dolgozni. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: ekkora vagyon is elolvadhat, ha... The pos
"Hol vannak a nők?" - És miért nagyon rossz ez a kérdés
Amíg itt fenekedett a NER, addig a társadalom értelmesebb (és gerincesebb) részét egybeforrasztotta az ellene való küzdelem. A honvédő háborúnak, sőt, most már lassan az... The post "Hol van
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
A Brexit óta nem tér magához Nagy-Britannia: miért bukott meg Keir Starmer?
Ismét lemondott egy miniszterelnök.
Nem akar csitulni az autópiaci turbulencia: most még nagyobb felelősség hárul a flottakezelőkre
Kövesdán Balázzsal, az MHC Mobility kereskedelmi vezetőjével és Várkonyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk a Portfolio Business Podcast legújabb adásában.
Volt egy egyéjszakás kalandunk a piacgazdasággal. Próbálkozzunk tovább!
Képes-e Magyarország élni a történelmi eséllyel?