Putyin nem találkozik Zelenszkijjel, Tu–160-asokkal demonstrált erőt Moszkva – Ukrajnai háborús híreink kedden

Kettős bombamerényletet akadályoztak meg az orosz hatóságok a sztavropoli régióban lévő Pjatyigorszkban, amelyet ukrán titkosszolgákatok az ottani rendvédelmi szervek ellen kíséreltek meg végrehajtatni – közölte kedden az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

Az FSZB szerint robbantások végrehajtására beszervezett két orosz állampolgárságú nő érkezett Moszkvából Pjatyigorszkba. Nem ismerték egymást, és nem voltak tisztában azzal, hogy ténylegesen az öngyilkos merénylő szerepét szánták nekik.

A nők szombaton vették elő a rejtekhelyekről azokat a hátizsákokat, amelyekben improvizált robbanószerkezetek voltak. Egyiküket, aki 19 éves, a biztonsági szerv épületéhez vezető úton fogták el, egy trotil-egyenértékben mintegy két kilogramm hatóerejű bombával. Nem sokkal később őrizetbe vették a 47 éves bűntársát is, akinek a tervek szerint már a helyszínelés közben kellett volna a robbanást végrehajtania. A pokolgépeket hatástalanították, személyi sérülés nem történt.

(MTI)