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Rendkívüli mentőakció indult a Hormuzi-szorosban
Globál

Rendkívüli mentőakció indult a Hormuzi-szorosban

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Megkezdődött a Hormuzi-szoros térségében rekedt több száz kereskedelmi hajó és mintegy 11 ezer tengerész kimenekítése, miután az Egyesült Államok és Irán fegyverszüneti megállapodást kötött. Az ENSZ szakosított intézménye, a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) bejelentette, hogy sikeresen megszerezte a biztonságos áthaladáshoz szükséges garanciákat, és megkezdte a művelet gyakorlati végrehajtását.

A szervezet szóvivője közölte,

hogy a folyamat elindítása érdekében már felvették a kapcsolatot az érintett hajókkal.

Bár a pontos ütemtervet egyelőre nem hozták nyilvánosságra, az IMO megerősítette, hogy a hajózási útvonalak biztonsági ellenőrzése megtörtént, így a technikai feltételek adottak a veszteglő járművek távozásához.

Arsenio Domínguez, az IMO főtitkára hangsúlyozta, hogy ez a rendkívüli logisztikai művelet széles körű diplomáciai együttműködés eredménye. A mentést az ENSZ szervezete Iránnal, Ománnal, a térség többi part menti államával, az Egyesült Államokkal, valamint a nemzetközi hajózási szektor képviselőivel közösen koordinálja.

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Forrás: Reuters

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