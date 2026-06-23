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Repülőgép-hordozót küldött a keleti nagyhatalom a feszült térségbe, komoly balhé lett a vége
Globál

Repülőgép-hordozót küldött a keleti nagyhatalom a feszült térségbe, komoly balhé lett a vége

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Kína veszélyes felderítéssel és provokatív zaklatással vádolta meg Japánt, miután a kínai haditengerészet Liaoning repülőgép-hordozója által vezetett hajóraj hazatért a több mint negyven napig tartó nyílt tengeri hadgyakorlatáról - írta a Japan Times.

A kínai állami televízió, a CCTV beszámolója szerint a gyakorlat ideje alatt japán hadihajók és járőrrepülőgépek ismételten, egészen közelről követték és megfigyelés alatt tartották a kínai köteléket. A Liaoning csapásmérő csoportja a Dél-kínai-tengeren, a Csendes-óceán nyugati térségében és más területeken hajtott végre hadműveleteket, a misszió során pedig

most először hajtottak végre nyilvánosan is megerősített, közös hadgyakorlatot egy kétéltű deszantcsoporttal.

A japán védelmi minisztérium hétfői közlése szerint a Tengeri Önvédelmi Erők hajói és repülőgépei követték a Liaoningot és két kísérőhajóját, amikor azok szombaton a Mijako-szoroson áthaladva elérték a Kelet-kínai-tengert. Bár a tárca május végén még beszámolt a Fülöp-szigetektől keletre zajló manőverekről, ezt követően hétfőig nem közölt újabb információkat a kínai hajóraj mozgásáról. Tokió egyelőre nem reagált Peking zaklatási vádjaira. A japán kormány óvatos, ám határozott álláspontot képvisel a feszültség fokozódásának elkerülése érdekében. A kétoldalú kapcsolatok azután süllyedtek mélypontra, hogy Takaicsi Szanae miniszterelnök tavaly novemberben kilátásba helyezte, hogy Japán egy esetleges tajvani válság esetén katonailag is beavatkozhatna.

A kínai hadsereg Csendes-óceán nyugati részén végzett tevékenysége komoly aggodalmat kelt Tokióban. Decemberben a Liaoning fedélzetéről felszálló vadászgépek kétszer is célra tartó radarral követték a japán Légi Önvédelmi Erők gépeit az Okinava prefektúrától délkeletre fekvő nemzetközi vizek felett. Tavaly nyáron Kína két repülőgép-hordozót is a térségbe vezényelt, amelyek repülőgépei többször is veszélyesen megközelítették a japán gépeket, ami Tokió szerint az összeütközés kockázatával járt.

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A Liaoning legújabb bevetése a Kína és Japán közötti feszültség felerősödésének időszakára esett. Peking rendszeresen

új militarizmussal vádolja Tokiót, amely az utóbbi években jelentősen növelte védelmi kiadásait, és szorosabbra fűzte együttműködését a szövetségeseivel.

Japán határozottan visszautasítja ezt a vádat, és a figyelmet Kína saját katonai fejlesztéseire irányítja.

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Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images

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