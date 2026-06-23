Sikerült végre megtörni Oroszországot? Lehet, hogy közel áll az első valódi fordulat

Az ukrán szakértő úgy látja:

Amerika számára is egyre inkább világos, hogy Oroszországgal kapcsolatosan nem fognak tudni érdemi áttörést elérni csupán diplomáciai csatornák használatával.

Ráadásul a nemzetközi közösség számára is jól látható eredmény a háborúban, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú fegyverekkel komoly csapásokat mér Oroszországra, miközben saját védelmi képességeit is jelentősen megerősítette.

Az orosz propaganda azt a képet festi, hogy urai a helyzetnek, de a tények nem ezt mutatják. Az orosz társadalmon belül is egyre nehezebb elmagyarázni, hogy miért van az, hogy egy távoli háború hirtelen az orosz hazai fronton is felütötte a fejét”

– mondta Zselihovszkij.

A politológus úgy látja:

elképzelhető, hogy tényleg elérkeztünk most egy olyan szakaszhoz, ahol lehetőség nyílhat a valódi béketárgyalásokra, viszont szükséges a nyomásgyakorlás fokozása a Kremllel szemben.

Lehet, hogy nyílik hamarosan egy lehetőség, de ez nem jelenti még azt, hogy Oroszország kész most, valódi békét teremteni. Ehhez sokkal erősebb nyomásgyakorlás kell a Kremllel szemben, ezen dolgozik most Ukrajna és szövetségesei”

– mondta.

Van most egy kis optimizmus. A partnereink értékesei is változtak, látjuk, hogy az ukrán képességek erősödnek és Oroszországra nyomást kell gyakorolni a dialógus érdekében. De még nem lehet kijelenteni, hogy a Kreml készen áll a békére.

– mondta Zselihovszkij.

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