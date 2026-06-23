ÉLŐ  69'
JOR
Jordánia 1 0 Algéria
ALG
  gól: Nizar Al-Rashdan 36'
J csoport
  • Megjelenítés
Sorakoznak a jelek, hogy Belarusz is beléphet a konfliktusba – Ukrajnai háborús híreink kedden
Globál

Sorakoznak a jelek, hogy Belarusz is beléphet a konfliktusba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Egyre több jele van annak, hogy Belarusz arra készül, hogy belépjen az ukrajnai háborúba Oroszország oldalán, egy 30 oldalas dokumentumban hívja fel a figyelmet erre a fehérorosz ellenzék. Az írás összesen nyolc olyan jelet sorol fel, amelyek a belépést valószínűsítik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban ultimátumot adott Belarusznak, hogy távolítsák el területükről az orosz dróntámadásokat segítő kommunikációs eszközeiket. A Kreml most azt mondta, Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök hamarosan találkozik, hogy megvitassák az ultimátumot. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Megosztás

Orosz légicsapások Ukrajna ellen: hatan megsebesültek éjszaka

Legalább hatan megsebesültek az Ukrajna elleni orosz légicsapásokban az éjszaka folyamán - közölték a helyi hatóságok, miközben Kijevben kedden a kora reggeli órákban megszólaltak légvédelmi szirénák, a lakosságot felszólították, hogy keressen menedéket.

Az éjszakai orosz támadásban ketten a Zaporozsjai régióban, hárman Szumiban sebesültek meg, egy nő pedig a második legnagyobb ukrán város, Harkiv támadása során.

Oroszország egy nappal azután csapott le Ukrajnára az éjszaka, hogy hétfőn rakétákhoz elektronikát gyártó üzemet ért ukrán dróntámadás Voronyezs megyében, aminek következtében öten meghaltak és több tucatnyian megsebesültek.

(MTI)

Megosztás

Sorakoznak a jelek, hogy Belarusz is beléphet a konfliktusba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Egyre több jele van annak, hogy Belarusz arra készül, hogy belépjen az ukrajnai háborúba Oroszország oldalán, egy 30 oldalas dokumentumban hívja fel a figyelmet erre a fehérorosz ellenzék. Az írás összesen nyolc olyan jelet sorol fel, amelyek a belépést valószínűsítik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban ultimátumot adott Belarusznak, hogy távolítsák el területükről az orosz dróntámadásokat segítő kommunikációs eszközeiket. A Kreml most azt mondta, Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök hamarosan találkozik, hogy megvitassák az ultimátumot. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Kapcsolódó cikkünk

Lőttek Putyin és Trump alkujának, Moszkva Európát fenyegeti – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Nina Liashonok/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter bejelentést tett a vagyonvisszaszerzési hivatalról, elszámoltatás kezdődik a Tisztítótűz művelettel
Lőttek Putyin és Trump alkujának, Moszkva Európát fenyegeti – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Egyre több az ordító jel: újabb ország léphet be háborúba Putyin oldalán - Erősítést kaphatnak az oroszok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility