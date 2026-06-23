Sorakoznak a jelek, hogy Belarusz is beléphet a konfliktusba – Ukrajnai háborús híreink kedden

Legalább hatan megsebesültek az Ukrajna elleni orosz légicsapásokban az éjszaka folyamán - közölték a helyi hatóságok, miközben Kijevben kedden a kora reggeli órákban megszólaltak légvédelmi szirénák, a lakosságot felszólították, hogy keressen menedéket.

Az éjszakai orosz támadásban ketten a Zaporozsjai régióban, hárman Szumiban sebesültek meg, egy nő pedig a második legnagyobb ukrán város, Harkiv támadása során.

Oroszország egy nappal azután csapott le Ukrajnára az éjszaka, hogy hétfőn rakétákhoz elektronikát gyártó üzemet ért ukrán dróntámadás Voronyezs megyében, aminek következtében öten meghaltak és több tucatnyian megsebesültek.

(MTI)