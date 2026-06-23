Orosz légicsapások Ukrajna ellen: hatan megsebesültek éjszaka
Legalább hatan megsebesültek az Ukrajna elleni orosz légicsapásokban az éjszaka folyamán - közölték a helyi hatóságok, miközben Kijevben kedden a kora reggeli órákban megszólaltak légvédelmi szirénák, a lakosságot felszólították, hogy keressen menedéket.
Az éjszakai orosz támadásban ketten a Zaporozsjai régióban, hárman Szumiban sebesültek meg, egy nő pedig a második legnagyobb ukrán város, Harkiv támadása során.
Oroszország egy nappal azután csapott le Ukrajnára az éjszaka, hogy hétfőn rakétákhoz elektronikát gyártó üzemet ért ukrán dróntámadás Voronyezs megyében, aminek következtében öten meghaltak és több tucatnyian megsebesültek.
(MTI)
Sorakoznak a jelek, hogy Belarusz is beléphet a konfliktusba – Ukrajnai háborús híreink kedden
Egyre több jele van annak, hogy Belarusz arra készül, hogy belépjen az ukrajnai háborúba Oroszország oldalán, egy 30 oldalas dokumentumban hívja fel a figyelmet erre a fehérorosz ellenzék. Az írás összesen nyolc olyan jelet sorol fel, amelyek a belépést valószínűsítik. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban ultimátumot adott Belarusznak, hogy távolítsák el területükről az orosz dróntámadásokat segítő kommunikációs eszközeiket. A Kreml most azt mondta, Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök hamarosan találkozik, hogy megvitassák az ultimátumot. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
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