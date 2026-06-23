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Szétbombázzák az ukránok Moszkvát - Elmondta az orosz nemzetbiztonsági vezető, mi lesz most a következő lépés
Globál

Szétbombázzák az ukránok Moszkvát - Elmondta az orosz nemzetbiztonsági vezető, mi lesz most a következő lépés

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Javulni fog Oroszország drónvédelme, az illetékesek már dolgoznak a megoldásokon – jelentette ki Szergej Sojgu, az orosz nemzetbiztonsági tanács feje a TASZSZ hírügynökség cikke szerint.

Sok munka folyik, hogy védekezzünk és új rendszereket hozzunk létre, melyek el tudják hárítani a pilóta nélküli repülőgépeket az új hadszíntéren”

– mondta Sojgu, aki hangsúlyozta, hogy az orosz védelmi minisztérium, más minisztériumok, kormányzók és a hadiipari is gőzerővel dolgozik a projekten.

Remélem, hogy az új projektek és új rendszerek hadrendbe állásával a szituáció jelentősen javulni fog”

– mondta Sojgu.

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Hozzátette: az ellenség (Ukrajna) is folyamatosan fejleszt, ezért az ő támadóeszközeik fejlődése is várható.

Ha javítjuk a védelmi képességeinket, az ő támadórendszereik is javulni fognak. Ez egy összetett kérdés, de dolgozunk rajta, nagyon aktívan. Sőt, az aktív szó még enyhe kifejezés”

– mondta Sojgu.

Az orosz vezetőt arról kérdezték, mit fog lépni Oroszország, hogy reagáljon a területét, az orosz fővárost, illetve a megszállt Krímet érő ukrán dróntámadásokra.

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Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

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