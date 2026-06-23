Szétbombázzák az ukránok Moszkvát - Elmondta az orosz nemzetbiztonsági vezető, mi lesz most a következő lépés

Sok munka folyik, hogy védekezzünk és új rendszereket hozzunk létre, melyek el tudják hárítani a pilóta nélküli repülőgépeket az új hadszíntéren”
– mondta Sojgu, aki hangsúlyozta, hogy az orosz védelmi minisztérium, más minisztériumok, kormányzók és a hadiipari is gőzerővel dolgozik a projekten.
Remélem, hogy az új projektek és új rendszerek hadrendbe állásával a szituáció jelentősen javulni fog”
– mondta Sojgu.
Hozzátette: az ellenség (Ukrajna) is folyamatosan fejleszt, ezért az ő támadóeszközeik fejlődése is várható.
Ha javítjuk a védelmi képességeinket, az ő támadórendszereik is javulni fognak. Ez egy összetett kérdés, de dolgozunk rajta, nagyon aktívan. Sőt, az aktív szó még enyhe kifejezés”
– mondta Sojgu.
Az orosz vezetőt arról kérdezték, mit fog lépni Oroszország, hogy reagáljon a területét, az orosz fővárost, illetve a megszállt Krímet érő ukrán dróntámadásokra.
Címlapkép forrása: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images
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