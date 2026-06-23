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Tovább mélyül a válság Romániában: elbukta a szavazást a miniszterelnök-jelölt
Globál

Tovább mélyül a válság Romániában: elbukta a szavazást a miniszterelnök-jelölt

MTI
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Portfolio
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Elutasította a román parlament az Adrian Vestea miniszterelnök-jelölt által javasolt, szociáldemokrata és liberális párti politikusokból álló kormány beiktatását a hétfő esti bizalmi szavazáson.

A kormány beiktatásához a képviselők és szenátorok több mint felének, 233 törvényhozónak a támogatására lett volna szükség, de a Vestea-kabinetet csak 189 törvényhozó szavazta meg, 23-an pedig ellene szavaztak.

A Nemzeti Liberális Pártban (PNL) eddig alelnöki tisztséget betöltő Adrian Vesteát a PNL megkérdezése nélkül bízta meg kormányalakítással Nicusor Dan államfő. A PNL elhatárolódott a Vestea-kabinetbe javasolt liberális politikusoktól.

Miután a jelenlegi ügyvivő kormányt alkotó pártok – a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – úgy döntöttek, hogy nem szavaznak bizalmat Adrian Vestea kormányának, a kabinet beiktatásához a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) szavazataira is szükség lett volna. Az AUR azonban bejelentette, hogy nem segít hatalomra olyan kormányt, amely nem vállal vele nyílt együttműködést. Az AUR törvényhozói a voksolás előtt kivonultak a teremből.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök parlamenti beszédében arra figyelmeztetett, hogy Romániában 35 év után véget ért egy korszak és valami olyasmi kezdődött, aminek nem látni a folytatását. Kelemen Hunor úgy értékelte, hogy a román parlamentben lejátszódott színjáték valódi győztese George Simion AUR-elnök volt.

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A továbbiakban az államfőnek kell újabb miniszterelnök-jelöltnek kormányalakítási megbízást adnia.

A román alkotmány szerint az államfő akkor oszlathatja fel a parlamentet és írhat ki előrehozott választásokat, ha a törvényhozás két egymást követő alkalommal elutasítja az elnök által megbízott miniszterelnök-jelölt kormányának beiktatását.

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