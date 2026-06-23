Trump: példátlan válságba sodródott Irán, Amerika most lépni fog

Trump a posztot az „álhírgyárosok” kritizálásával kezdi, akik szerinte azon dolgoznak, hogy „Amerika győzelmét kicsivé és inszignifikánssá tegyék.”
Trump azt állítja:
Iránnal abban állapodtak meg, hogy a jövőben „végtelenségig” engedélyezni fogják a területükön végrehajtott „nukleáris vizsgálatokat.”
Az elnök vélhetően arra gondolt, hogy Irán tegnap bejelentette, hogy visszaengedik a NAÜ ellenőreit az országba.
Ebből következik a nukleáris őszinteség. Ha ebbe nem egyeztek volna bele, nem lennének tovább tárgyalások! Ebből kifolyóan és más hatalmas engedmények miatt, melyeket Irán tett, úgy döntöttem, engedélyezzem, hogy NYITVA maradjon a Hormuzi-szoros és ne legyen több tengerészeti blokád”
– írta Trump.
Hozzátette: a hajók ettől függetlenül a térségben maradnak, hogy vissza tudják állítani a blokádot, ha ez szükségessé válik – Trump szerint ez „nagyon valószínűtlen.”
Arra is kitért, hogy a feloldott iráni szankciókból felszabadult pénzt nem adják oda Teheránnak, hanem „amerikai letétben” fog maradni, melyből amerikai mezőgazdasági cikkeket vásárolnak majd Iránnak.
Ezek a dolgok nagyon kellenek Iránnak. Humanitárius krízisben vannak és úgy érzem, segítenünk kell nekik MOST, mielőtt ez túl késő lesz!”
– írta Trump.
Megjegyezte: a tárgyalások remekül alakulnak.
Irán eddig nem tett semmilyen érdemi engedményt a világnak ahhoz képest, mint amit vállaltak a Trump által 2018-ban felmondott atomalkuban.
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