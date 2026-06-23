Trump: példátlan válságba sodródott Irán, Amerika most lépni fog

Irán innentől fogva örökre engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségnek (NAÜ), hogy ellenőrzéseket hajtsanak végre nukleáris létesítményeikben, és „más, komoly engedményeket” is kapott Amerika Teherántól – jelentette be Donald Trump elnök Truth Social oldalán. Arra is kitért, hogy szerinte Irán "humanitárius válságba" sodródott, az USA pedig ezért mezőgazdasági termékeket ad nekik.

Trump a posztot az „álhírgyárosok” kritizálásával kezdi, akik szerinte azon dolgoznak, hogy „Amerika győzelmét kicsivé és inszignifikánssá tegyék.”

Trump azt állítja:

Iránnal abban állapodtak meg, hogy a jövőben „végtelenségig” engedélyezni fogják a területükön végrehajtott „nukleáris vizsgálatokat.”

Az elnök vélhetően arra gondolt, hogy Irán tegnap bejelentette, hogy visszaengedik a NAÜ ellenőreit az országba.

Ebből következik a nukleáris őszinteség. Ha ebbe nem egyeztek volna bele, nem lennének tovább tárgyalások! Ebből kifolyóan és más hatalmas engedmények miatt, melyeket Irán tett, úgy döntöttem, engedélyezzem, hogy NYITVA maradjon a Hormuzi-szoros és ne legyen több tengerészeti blokád”

– írta Trump.

Hozzátette: a hajók ettől függetlenül a térségben maradnak, hogy vissza tudják állítani a blokádot, ha ez szükségessé válik – Trump szerint ez „nagyon valószínűtlen.”

Arra is kitért, hogy a feloldott iráni szankciókból felszabadult pénzt nem adják oda Teheránnak, hanem „amerikai letétben” fog maradni, melyből amerikai mezőgazdasági cikkeket vásárolnak majd Iránnak.

Ezek a dolgok nagyon kellenek Iránnak. Humanitárius krízisben vannak és úgy érzem, segítenünk kell nekik MOST, mielőtt ez túl késő lesz!”

– írta Trump.

Megjegyezte: a tárgyalások remekül alakulnak.

Irán eddig nem tett semmilyen érdemi engedményt a világnak ahhoz képest, mint amit vállaltak a Trump által 2018-ban felmondott atomalkuban.

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