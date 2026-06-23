Váratlan húzás a szuperhatalomtól: olyan fegyvert villantottak meg, ami komoly veszélyt jelent az Egyesült Államokra

Kínában mintegy „váratlanul” bukkant fel a PL-16-os nevű levegő-levegő rakéta, amely az ígéretek szerint még a legnagyobb riválist, az Egyesült Államokat is megszorongathatja. A megvillantás nem egyedi az országban, Peking lényegében mindig ily módon osztja meg a közönséggel a legfrissebb fejlesztéseit. Mindez nem jelenti azt, hogy ne állna rendelkezésre semmiféle információ a fejlesztésről: az ígéretek szerint ez lehet a világ egyik legjobb ilyen típusú rakétája. Az elemzők úgy vélik, hogy a megnövelt hatótávolság segítségével az eszköz közel 300 kilométeres távban jelenthet veszélyt. A technológiai megoldás ráadásul azt is lehetővé teszi, hogy a repülés kései szakaszában meghajtást váltson.

Az impozáns adatok alapján versenyre kelhet az amerikai Lockheed Martin AIM-260 JATM rakétájával, amely jelenleg is fejlesztés alatt áll. A PL-16-osnak különböző specifikációi lehetnek, például a lassabban mozgó nagyobb méretű repülőgépek üldözésére, ami döntő lehet egy összecsapás esetén.

Ami ilyen nagy távolságokon számít, az a manőverezhetőség a végfázisban és az irányítás

– hangsúlyozta erről Malcolm Davis, az Ausztrál Stratégiai Politikai Intézet védelmi stratégiai és nemzetbiztonsági vezető elemzője.

A szakértő kiemelte, hogy a PLA stratégiája egyértelműen az amerikai légierő és haditengerészet képességeinek megsemmisítésére koncentrál. Peking a korai figyelmeztető és irányító platformokat, az utántöltő gépeket és a felderítő eszközöket is megsemmisítené, hogy az Egyesült Államok ne tudja hatékonyan kivetíteni az erejét. Davis kiemelte, hogy a JATM ráadásul még a PL-15-re adott válasz volt, ami egy fokkal gyengébb képességekkel bír, bár ezeket már az indiai-pakisztáni összecsapás során látványosan bizonyította. Kérdés, hogy Kína milyen gyorsan tudja az újabb típust gyártani, mivel ezzel helyzeti előnybe kerülhet a levegő-levegő rakétaképességek terén.

Nyilvánvalónak tartja, hogy a nagyhatalmi fejlesztési versenyfutás kiemelkedő pontja Tajvan lehet, ahol ütközik Washington és Peking érdeke. Kína 1949 óta magáénak követeli a sziget területét, mivel szerinte jog szerint a Népköztársasághoz tartozik, tajvani kormány pedig „szeparatista”. Ezzel szemben az Egyesült Államoknak megfelel a jelenlegi status quo, bár hivatalosan a Kínai Népköztársaságot ismerik el. A nézetkülönbségek hatására előfordulhat, hogy ezen a hadszíntéren derül ki, mire képes pontosan a PL-16-os éles helyzetben. Enrico Cau, a Taiwan Strategy Research Association agytröszt munkatársa szerint

a rakéta sok problémát okozhat az amerikai légierőnek, például a B-52-es bombázóknak.

Kiemelték a források, hogy a rakéták bevezetése jelentős kapacitásnövekedést is jelentene, mivel a kínai ötödik generációs lopakodó vadászgépeket is fel tudják ezekkel szerelni, ráadásul a várakozások szerint nagyobb mennyiségben tudna egy gép ilyeneket hordozni, mint a korábbi PL-15-ösöket. Ez megnövelt célpontszámot, és hosszabb bevetési időt eredményezhetne.

A címlapkép illusztráció, azon egy PL-15-ös látható. Címlapkép forrása: Wikimedia Commons