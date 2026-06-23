Úgy látjuk, az amerikai vezetés ellentétes irányba kezdett menni, egész pontosan eltávolodnak az orosz és amerikai elnökök megállapodásáról, melyet nagyjából egy éve kötöttek meg Anchorage-ban”
– jelentette ki Rjabkov.
Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök ekkor személyesen egyeztetett az ukrajnai háború lezárásáról, a mai napig nem tették közzé, pontosan miben állapodtak meg, megállapodtak-e bármiben. Sajtóhírek szerint Oroszország az egész Donbaszt kérte, Trump pedig olyan jeleket adott, melyek szerint akár ezt is elfogadná, mint a háborút lezáró „kompromisszum,” de nincs arról információ, hogy bármilyen megállapodást tényleg megkötöttek volna az elnökök.
Látunk egyfajta felzárkózást az amerikai adminisztráció részéről a legelvetemültebb oroszellenes intézkedések felé, melyet Amerika legszorosabb szövetségesei tesznek Európában”
– mondta.
Azt nem taglalta, pontosan milyen intézkedésekre gondol – az Egyesült Államok az iráni háború miatt lényegében ignorálta az ukrajnai háborút az elmúlt hónapokban.
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