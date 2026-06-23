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Zúgolodnak az oroszok: nem ezt ígérte Donald Trump - Veszélyes fordulat jöhet a háborúban
Globál

Zúgolodnak az oroszok: nem ezt ígérte Donald Trump - Veszélyes fordulat jöhet a háborúban

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Az Egyesült Államok elkezdett eltávolodni a tavaly ősszel, Alaszkában letárgyalt megállapodástól és egyre inkább Európához hasonló álláspontot vesz fel Ukrajna kapcsán – jelentette ki Szergej Rjabkov, Oroszország helyettes külügyminisztere.

Úgy látjuk, az amerikai vezetés ellentétes irányba kezdett menni, egész pontosan eltávolodnak az orosz és amerikai elnökök megállapodásáról, melyet nagyjából egy éve kötöttek meg Anchorage-ban”

– jelentette ki Rjabkov.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök ekkor személyesen egyeztetett az ukrajnai háború lezárásáról, a mai napig nem tették közzé, pontosan miben állapodtak meg, megállapodtak-e bármiben. Sajtóhírek szerint Oroszország az egész Donbaszt kérte, Trump pedig olyan jeleket adott, melyek szerint akár ezt is elfogadná, mint a háborút lezáró „kompromisszum,” de nincs arról információ, hogy bármilyen megállapodást tényleg megkötöttek volna az elnökök.

Látunk egyfajta felzárkózást az amerikai adminisztráció részéről a legelvetemültebb oroszellenes intézkedések felé, melyet Amerika legszorosabb szövetségesei tesznek Európában”

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Egyre közelebb az előrehozott választásokhoz Románia

– mondta.

Azt nem taglalta, pontosan milyen intézkedésekre gondol – az Egyesült Államok az iráni háború miatt lényegében ignorálta az ukrajnai háborút az elmúlt hónapokban.

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Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images

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