PAN
Panama 0 1 Horvátország
CRO
 Vége
L csoport
COL
Kolumbia 1 0 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Vége
K csoport
SUI
Svájc Kanada
CAN
 Ma 21:00
B csoport
BIH
Bosznia-Hercegovina Katar
QAT
 Ma 21:00
B csoport
  • Megjelenítés
Amerikai parancsnok: tévedés, hogy mi lesz a hadviselés jövője – Az első világháború a példa
Globál

Amerikai parancsnok: tévedés, hogy mi lesz a hadviselés jövője – Az első világháború a példa

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A West Point-i Katonai Akadémia Modern War Institute nevű kutatóműhelye olyan elemzést közölt, amely szembehelyezkedik a jelenlegi divatos nézetekkel, Eric Wesley nyugalmazott altábornagy lesújtó véleménnyel van a modern hadviselés legnépszerűbb eszközeivel – közölte a Defence Express.

Wesley abból indul ki, hogy az embert egyelőre nem lehet kiváltani a harctéren. Valakinek továbbra is el kell foglalnia és meg kell tartania a területet, be kell vennie a fasorokat, ki kell tisztítania a pincéket, és ott kell állnia a romok között. A pilóta nélküli eszközök – a hagyományos légierőhöz hasonlóan – ebben a megközelítésben a felőrlő hadviselés eszközei, nem pedig megoldások. Bár

megnehezítették és megdrágították a csapatmozdulatokat, feleslegessé nem tették azokat.

Az altábornagy emlékeztet arra, hogy a történelemben láttunk már hasonlót. Az első világháborúban a géppuska elterjedése nyílt terepen öngyilkossággá tette a gyalogsági és lovassági rohamokat. Sokan ekkor arra a következtetésre jutottak, hogy a támadó szárazföldi hadviselés korszaka lejárt, és a jövő az állásháborúé. Tévedtek.

A géppuska ugyanis szerinte nem a hadviselés jövőjét jelentette, hanem csupán egy újabb megoldandó feladatot. A választ végül a brit mérnökök hozták el egy esetlen, sebezhető és kezdetben megbízhatatlan, lánctalpas vasdoboz formájában, amely képes volt átkelni a senki földjén, és közvetlen közelről elnémítani a géppuskafészkeket. A harckocsi ugyan nem tüntette el a géppuskákat a harctérről, de hatékonyan semlegesítette a fenyegetésüket. Ezzel pedig visszaadta a csapatoknak a mozgás, az áttörés és az ellenséges hátország szétzúzásának képességét. A manőverező harcmód így visszatért, és ismét el lehetett érni döntő harctéri sikereket.

Még több Globál

Sötétbe borult a Krím, Putyin már tárgyalna a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

Bemondták az oroszok: az atomfegyverhez hasonló pusztításra képes, új technológia készül

Rossz hír: ebolás beteget találtak Európában

Wesley szerint a drónok hatása pontosan ezzel állítható párhuzamba. Rendkívüli módon megnehezítették a nyílt terepen való előrenyomulást, de

nem írták felül a hadviselés alapelveit, és nem teremtettek új háborús elméletet sem.

Csupán egy újabb problémát hoztak létre, amelyet a manőverező erőknek meg kell oldaniuk.

A kulcsfeladat tehát a manőverképesség helyreállítása. Hogy ezt pontosan mi teszi majd lehetővé, azt a szerző nem nevezi meg konkrétan, csupán felsorolja a már meglévő vagy fejlesztés alatt álló technológiákat, köztük az elektronikai hadviselést, a különféle vakító- és zavarórendszereket, valamint az autonóm szárazföldi járműveket. Utóbbiak magukra vonhatják az ellenséges csapásokat, így esélyt adnak a katonáknak a védelmi rések kihasználására. A szerző megfogalmazása szerint a drón kétségkívül rendkívüli és halálos fegyver, ám

az ilyen eszközök a hadtörténelemben mindig a következő probléma előhírnökei voltak, nem pedig a végső megoldások.

Kapcsolódó cikkünk

Az orosz-ukrán háború filléres gyilkos fegyverei bukkantak fel több ezer kilométerre a fronttól, és ez nagyon rossz hír a világnak

Megmagyarázhatatlan jelenségről számolt be a katapultáló amerikai F-15E pilótája, gondban vannak a szakértők

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A jó forintom SpaceX-szel elmulatom

Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot
Az egész világnak üzent Irán, miután szétbombázták a Közel-Keletet: maradnak a rakéták, erről nincs tárgyalás
Szétbombázzák az ukránok Moszkvát - Elmondta az orosz nemzetbiztonsági vezető, mi lesz most a következő lépés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility