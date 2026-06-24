Amerikai parancsnok: tévedés, hogy mi lesz a hadviselés jövője – Az első világháború a példa

Wesley abból indul ki, hogy az embert egyelőre nem lehet kiváltani a harctéren. Valakinek továbbra is el kell foglalnia és meg kell tartania a területet, be kell vennie a fasorokat, ki kell tisztítania a pincéket, és ott kell állnia a romok között. A pilóta nélküli eszközök – a hagyományos légierőhöz hasonlóan – ebben a megközelítésben a felőrlő hadviselés eszközei, nem pedig megoldások. Bár

megnehezítették és megdrágították a csapatmozdulatokat, feleslegessé nem tették azokat.

Az altábornagy emlékeztet arra, hogy a történelemben láttunk már hasonlót. Az első világháborúban a géppuska elterjedése nyílt terepen öngyilkossággá tette a gyalogsági és lovassági rohamokat. Sokan ekkor arra a következtetésre jutottak, hogy a támadó szárazföldi hadviselés korszaka lejárt, és a jövő az állásháborúé. Tévedtek.

A géppuska ugyanis szerinte nem a hadviselés jövőjét jelentette, hanem csupán egy újabb megoldandó feladatot. A választ végül a brit mérnökök hozták el egy esetlen, sebezhető és kezdetben megbízhatatlan, lánctalpas vasdoboz formájában, amely képes volt átkelni a senki földjén, és közvetlen közelről elnémítani a géppuskafészkeket. A harckocsi ugyan nem tüntette el a géppuskákat a harctérről, de hatékonyan semlegesítette a fenyegetésüket. Ezzel pedig visszaadta a csapatoknak a mozgás, az áttörés és az ellenséges hátország szétzúzásának képességét. A manőverező harcmód így visszatért, és ismét el lehetett érni döntő harctéri sikereket.

Wesley szerint a drónok hatása pontosan ezzel állítható párhuzamba. Rendkívüli módon megnehezítették a nyílt terepen való előrenyomulást, de

nem írták felül a hadviselés alapelveit, és nem teremtettek új háborús elméletet sem.

Csupán egy újabb problémát hoztak létre, amelyet a manőverező erőknek meg kell oldaniuk.

A kulcsfeladat tehát a manőverképesség helyreállítása. Hogy ezt pontosan mi teszi majd lehetővé, azt a szerző nem nevezi meg konkrétan, csupán felsorolja a már meglévő vagy fejlesztés alatt álló technológiákat, köztük az elektronikai hadviselést, a különféle vakító- és zavarórendszereket, valamint az autonóm szárazföldi járműveket. Utóbbiak magukra vonhatják az ellenséges csapásokat, így esélyt adnak a katonáknak a védelmi rések kihasználására. A szerző megfogalmazása szerint a drón kétségkívül rendkívüli és halálos fegyver, ám

az ilyen eszközök a hadtörténelemben mindig a következő probléma előhírnökei voltak, nem pedig a végső megoldások.

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