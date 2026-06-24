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Amerikai szuperfegyverrel csaptak le az ukránok mélyen Oroszországban
Globál

Amerikai szuperfegyverrel csaptak le az ukránok mélyen Oroszországban

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Ukrán rakétatámadás érte a Voronyezsi Félvezetőeszközök Gyárát, amely mintegy 190 kilométerre fekszik az ukrán határtól. A június 22-i csapásban három rakéta csapódott az épületbe, amelyek egy friss amerikai fejlesztésből származhattak, bár ez még nem tisztázott – számolt be az amerikai Forbes.

Újabb érzékeny orosz hadiipari célpontot ért ukrán csapás: a beszámoló szerint június 22-én, hétfőn három rakéta csapódott be a Voronyezsi Félvezetőeszközök Gyárába, nagyjából 190 kilométerre az ukrán határtól.

A támadásról megjelent orosz videók találatokat, robbanásokat és az épületben tomboló tüzet mutattak.

A támadás az ukrán mélységi csapások újabb sikerének tekinthető, szakértők szerint az akciót új, amerikai AGM-188A Rusty Dagger (rozsdás tőr) rakétákkal hajtották végre, de ezt egyelőre érdemes óvatosan kezelni.

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Az AGM-188A egy olcsóbban és nagy darabszámban gyártható, légi indítású precíziós csapásmérő fegyver, amelyet az amerikai Zone 5 Technologies fejlesztett az ERAM-program részeként, kifejezetten nagy hatótávolságú, tömegesen bevethető stand-off képességre. A nyilvánosan ismert adatok szerint a rakéta legalább 460 kilométeres hatótávra, legalább Mach 0,6 sebességre, nagyjából 10 méteres pontosságra és GPS-zavart környezetben is működő irányításra készült, miközben több szakforrás ennél jóval nagyobb, 930 kilométer feletti hatótávot említ.

A programot 2024-ben indították felgyorsított fejlesztéssel, 2026-ban már éles robbanófejes és F–16-os integrációs teszteket hajtottak végre vele, Ukrajna számára pedig az Egyesült Államok 2025 augusztusában hagyott jóvá egy legfeljebb 3350 ERAM-rakétára vonatkozó, 825 millió dolláros csomagot.

A Forbes szerint a támadás katonai jelentősége nagyobb lehet, mint látványossága, mivel a létesítmény nem egyszerű ipari üzem, hanem olyan félvezetőgyár, amely érzékeny berendezésekkel dolgozik. A sokkra, rezgésre és porra különösen érzékeny szilíciumgyártó gépek a robbanások és a tűz után aligha maradhattak épen, így a kár nemcsak épületszerkezeti, hanem termelési szempontból is súlyos lehet.

Az ukrán beszámolók legfontosabb állítása, hogy az üzem közvetlenül kapcsolódhatott az orosz rakétagyártáshoz: többek között a H–101-es manőverező robotrepülőgép és más, Ukrajna ellen használt fegyverek irányítórendszereihez gyártott alkatrészeket.

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