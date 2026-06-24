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Az egész világnak üzent Irán, miután szétbombázták a Közel-Keletet: maradnak a rakéták, erről nincs tárgyalás
Globál

Az egész világnak üzent Irán, miután szétbombázták a Közel-Keletet: maradnak a rakéták, erről nincs tárgyalás

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Teljesen kizárt, hogy Irán feladja a rakétaprogramját vagy korlátozza a rakéták hatótávolságát, erről nem is tárgyalnak az Egyesült Államokkal – jelentette ki Maszoúd Peszeskján iráni elnök az UNN szerint.

Peszeskján hangsúlyozta: Irán nagyon sérülékeny lenne rakétaképessége nélkül, ezek a fegyverek az ország védelmének kulcspontját jelentik.

Hangsúlyozta:

az Egyesült Államokkal kötött keretmegállapodásnak nem része a rakétaprogramról való tárgyalás, Teherán nem is hajlandó ezt a kérdést napirendre venni.

Irán a nagy hatótávolságú rakétáival jelentős kárt okozott Izraelben és a térség olajállamaiban a háború során, Jeruzsálem ezért ragaszkodott (volna) a fegyverek hatótávolságának korlátozásához.

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Címlapkép forrása: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

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