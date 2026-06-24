Bedobott Oroszország egy tárgyalási javaslatot, de az áttörés előtt minden borult

Oroszország körülbelül egy éve azt javasolta, hogy „emeljék a tárgyalási delegációk képviseleti szintjét” az Ukrajnával való egyeztetések során és hozzanak létre három külön kontaktcsoportot a problémás kérdések rendezésére – állítja Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Minden megállt egy éve, amikor a következő tárgyalás jött volna”

– magyarázza Lavrov a News.ru cikke szerint.

Többször is tárgyaltak Ukrajnával, de úgy találták (Kijev és Moszkva egyaránt), hogy a tárgyalásokon résztvevő delegációk túl alacsony rangúak és csak humanitárius kérdésekben illetékesek. Ukrajna miniszteri, Oroszország elnöki tanácsadói szinten képviselte magát.

Lavrov azt állítja:

Oroszország javasolta Ukrajnának, hogy növeljék a delegációk képviseleti szintjét „nagyon magas szintre”, illetve hozzanak létre három munkacsoportot a problémás kérdések rendezéséről.

Azt nem mondta el, milyen szintre gondolt Oroszország (miniszteri, elnök, alelnöki, stb.), arra viszont kitért, hogy a három munkacsoport humanitárius, politikai és katonai kérdésekkel foglalkozott volna.

Ezután a tárgyalások megszakadtak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az elmúlt hetekben nyílt levélben kérte Vlagyimir Putyin orosz elnököt a tárgyalások folytatására és személyes találkozóra, de ezt Moszkva elutasította.

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