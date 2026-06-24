Bemondták az oroszok: az atomfegyverhez hasonló pusztításra képes, új technológia készül

A technológiai fejlődésnek köszönhetően olyan fegyverek készülnek, melyek az atomfegyverhez hasonló pusztítást képesek végezni – jelentette ki ma délelőtt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

A technológia olyan irányba fejlődik, hogy világos, hogy lesznek hamarosan új fegyverek, melyek nem nukleárisak, de hosszabb távon a nukleáris fegyverek rombolóerejével is felvehetik a versenyt”

– mondta sajtófőnök.

Az eseményről beszámoló News.ru a lézeres és mikrohullámú fegyvereket említi, melyeket az Egyesült Államok is tesztel. Emellett idézik Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt is, aki szerint a mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően lehet hamarosan egy teljesen új tömegpusztító fegyver kategóriát fejleszteni.

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