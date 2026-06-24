PAN
Panama 0 1 Horvátország
CRO
 Vége
L csoport
COL
Kolumbia 1 0 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Vége
K csoport
SUI
Svájc Kanada
CAN
 Ma 21:00
B csoport
BIH
Bosznia-Hercegovina Katar
QAT
 Ma 21:00
B csoport
  • Megjelenítés
Bemondták az oroszok: az atomfegyverhez hasonló pusztításra képes, új technológia készül
Globál

Bemondták az oroszok: az atomfegyverhez hasonló pusztításra képes, új technológia készül

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A technológiai fejlődésnek köszönhetően olyan fegyverek készülnek, melyek az atomfegyverhez hasonló pusztítást képesek végezni – jelentette ki ma délelőtt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

A technológia olyan irányba fejlődik, hogy világos, hogy lesznek hamarosan új fegyverek, melyek nem nukleárisak, de hosszabb távon a nukleáris fegyverek rombolóerejével is felvehetik a versenyt”

– mondta sajtófőnök.

Az eseményről beszámoló News.ru a lézeres és mikrohullámú fegyvereket említi, melyeket az Egyesült Államok is tesztel. Emellett idézik Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt is, aki szerint a mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően lehet hamarosan egy teljesen új tömegpusztító fegyver kategóriát fejleszteni.

Kapcsolódó cikkünk

Sötétbe borult a Krím, Putyin már tárgyalna a békéről - Híreink az ukrajnai háborúról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A jó forintom SpaceX-szel elmulatom

Zsolt leveszi a kezét az emberiségről: kísérleti After Hours Balázs helyett Dáviddal, tanítás helyett szigorúan csak szakmázással. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After... The

RSM Blog

Nemzetközi ÁFA változások 2026 Q2

Korábbi szakmai cikkünkhöz hasonlóan ebben az összefoglalóban is kiemeljük azokat a nemzetközi áfaváltozásokat, és compliance fejleményeket, amelyek magyar vállalkozások határon átnyúló

PR cikk

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Varga Mihály üzent a kormánynak: most lehetne kivezetni az árrésstopot
Az egész világnak üzent Irán, miután szétbombázták a Közel-Keletet: maradnak a rakéták, erről nincs tárgyalás
Szétbombázzák az ukránok Moszkvát - Elmondta az orosz nemzetbiztonsági vezető, mi lesz most a következő lépés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility