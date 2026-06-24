Egyik utolsó európai szövetségesét is elvesztette Trump – Durva sértegetésekkel ért véget a világraszóló barátság

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Donald Trump és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök között éles, személyeskedő szóváltás robbant ki, miután az amerikai elnök azt állította, Meloni könyörgött neki egy közös fotóért a G7-csúcson. A konfliktus hátterében az iráni háborúval kapcsolatos nézeteltérések állnak: Olaszország megtagadta szicíliai katonai bázisainak használatát amerikai fegyverszállításokhoz, és nem vett részt a Hormuzi-szoros megnyitásában sem. A csörte különösen figyelemre méltó, mivel Melonit korábban Trump legkitartóbb európai szövetségesének tartották – ő volt az egyetlen európai vezető, aki részt vett az elnök beiktatásán. A diplomáciai feszültségnek konkrét következménye is lett: az olasz külügyminiszter lemondta washingtoni útját, miközben a vita belpolitikailag akár Meloni malmára is hajthatja a vizet, mivel Trump népszerűsége Olaszországban is egyre alacsonyabb.

Trump csörtéje a pápával

Alig néhány hét telt el azóta, hogy Donald Trump amerikai elnök április végén és május elején durva szavakkal illette Friedrich Merz német kancellárt, amiért az bírálni merte az Egyesült Államok iráni háborúját, június közepén újabb európai nagyhatalom vezetőjével került éles szóváltásba az amerikai elnök: Giorgia Melonival, Olaszország miniszterelnökével. A verbálisan máris nagyon elfajuló konfliktus részben szintén a közel-keleti háborúval van összefüggésben, és egy előzménye már volt áprilisban.

Akkor Trump éppen XIV. Leó pápára haragudott meg, amiért az elutasította az Egyesült Államok iráni akcióit. Az amerikai elnök akkor azt mondta Leóról, hogy „gyenge a bűnözés elleni küzdelemben, és szörnyű a külpolitikában”. Mivel a mindenkori pápát, Róma püspökét általános tisztelet övezi a katolikus Olaszországban, olasz vezetőként Meloni visszautasította Trump szavait.

Elfogadhatatlannak tartom Trump elnöknek a szentatyához intézett szavait. A pápa a katolikus egyház feje, és helyes és természetes, hogy a békére szólít fel, és elítéli a háború minden formáját

– nyilatkozott akkor az olasz miniszterelnök.

Tekintettel a pápa olaszországi népszerűségére, Meloni kiállása nem volt meglepő, annak fényében azonban mégis újdonságot jelentett, hogy

az olasz miniszterelnököt sokan Trump legkitartóbb európai szövetségesének tartották.

Meloni volt például az egyetlen európai vezető, aki részt vett az amerikai elnök 2025 januári beiktatásán, és Trump maga is többször dicsérőleg szólt róla. Melonit Alexander Stubb finn elnök mellett az amerikai elnök egyik „suttogójának” tartották, vagyis olyan személynek, aki személyes kapcsolata révén tud hatni Trumpra, és elérni nála, hogy kevésbé erőteljesen támadja Európát.

Ütésváltás Melonival

Ez azonban mostanra teljesen megváltozott. A konfliktus Trump egy olasz televíziójának adott nyilatkozatával kezdődött, aki a múlt heti G7-csúcsról nyilatkozott, amelyen ő és Meloni is jelen volt, és egy díványon ülve négyszemközt is beszélgettek egymással. Trump azt mondta,

Meloni örült, hogy beszéltem vele, pedig nem is volt kötelességem vele beszélni.

Hozzátette, az olasz miniszterelnök „könyörgött” neki egy közös fotóért.

Annyira akart egy közös fotót velem. Nem kellett volna megtennem, de megsajnáltam

– fogalmazott Trump.

Donald Trump és Giorgia Meloni beszélget a G7-csúcs helyszínén, a franciaországi Évian-les-Bainsben 2026. június 16-án. Forás: Evelyn Hockstein - Pool/Getty Images

Meloni Instagram-oldalán válaszolt Trump megszégyenítő szavaira, mondván, „teljes kitaláció”, hogy ő közös fotóért könyörgött volna az amerikai elnöknél.

Nem tudom, miért viselkedik így az amerikai elnök a szövetségesekkel szemben. Nem ez az első alkalom, hogy ez történik; csak annyit mondhatok, hogy sajnálatos, hogy a Nyugat ellenségei iránt nem tanúsít ugyanolyan elszántságot

– mondta Meloni, utalva arra, hogy Trump jóval durvább hangnemet üt meg európai szövetségeseivel, mint például Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szemben.

De egy dolgot mindenképpen szem előtt kell tartania: sem én, sem Olaszország soha nem könyörgünk

– szögezte le Meloni.

Trump nem lenne Trump, ha erre nem vágott volna Meloninak, méghozzá saját közösségi felületén, a Truth Socialön.

„Giorgia Meloni olasz miniszterelnök a franciaországi G7-találkozó során újra és újra arra kért, hogy készítsünk egy közös fotót. Olaszországban alacsony a népszerűsége, valószínűleg azért, mert elutasította az Amerikai Egyesült Államokat – egy olyan országot, amely igazán szereti és védi Olaszországot –, amikor arról volt szó, hogy megakadályozzák Irán atomfegyverhez jutását vagy annak fejlesztését (de egyébként a NATO is így tett!). Még azt sem engedte, hogy használjuk Olaszország leszállópályáit vagy kifutópályáit, ami hatalmas logisztikai kellemetlenséget jelentett, és mindezt annak ellenére, hogy az USA évente több százmilliárd dollárral járul hozzá Olaszország és más „úgynevezett” NATO-szövetségesek védelméhez. Most, miután az Egyesült Államok katonailag legyőzte Iránt, újra barátkozni akar, hogy „javítsa a statisztikáit”. Kösz, nem!!!” – írta posztjában Trump.

Az amerikai elnök arra utalt, hogy Olaszország elutasította, hogy az Egyesült Államok katonai repülőgépei szicíliai katonai bázisokat használjanak az iráni háborúba történő fegyverszállításhoz. Továbbá Róma – több más európai NATO-szövetséghez hasonlóan – azt a Trump-kérést is elutasította, hogy katonailag részt vegyenek a Hormuzi-szoros megnyitásában.

Meloni ismételten válaszolt Trump szavaira, közvetlenül megszólítva az amerikai elnököt.

Trump Elnök Úr, ezek az állandó, ki nem provokált támadások értelmetlenek. Ami az én népszerűségemet illeti, az Ön barátjának lenni bizonyosan nem segített rajta, és nem is függ az Önnel való viszonyomtól. (…) Mindenesetre az én népszerűségem nem az Ön problémája. Azt javaslom, fókuszáljon inkább a sajátjára.

A Bloomberg keddi értesülése szerint Giorgia Meloni azon gondolkozik, hogy jövőre a tervezettnél hamarabb, már áprilisban sort kerítene az elvileg 2027 végén esedékes parlamenti választásokra, részben azért, mert tart attól, hogy népszerűsége tovább erodálódhat. A Politico több közvélemény-kutatást összesítő grafikonja szerint Meloni pártja, az Olasz Testvérek (FdI) továbbra is a legnépszerűbb párt 28 százalékos támogatottsággal. Baloldali ellenfelei lemaradva követik: a balközép Demokrata Párt (PD) 22 százalékon, a populista Öt Csillag Mozgalom (M5S) 13 százalékon áll.

A vita hangneme érezhetően durva és személyeskedő, de Trump most már másfél éve tartó elnöksége alatt egyáltalán nem szokatlan. Ami meglepő, az ismételten az, hogy Meloni az amerikai elnök egyik utolsó európai barátjának számított. Ráadásul a személyes vitán túl konkrét diplomáciai „eredménye” is lett a csörtének: Antonio Tajani olasz külügyminiszter lemondta az Egyesült Államokba tervezett hivatalos útját.

Egy keddi interjúban aztán Meloni békülékenyebb hangnemet ütött meg: azt mondta, nem szándékozik tovább szítani a vitát Trumppal.

Úgy gondolom, hogy az Egyesült Államokkal folytatott kétoldalú együttműködésünknek vissza kell térnie a normális kerékvágásba

– fogalmazott Meloni. Hozzátette, hogy bár Tajani lépése helyes volt, de szerinte az üzenet átment, és nincs szükség arra, hogy tovább folytassák a vitát.

Belpolitikailag akár még kedvező is lehet a feszültség Meloni számára

Trump népszerűsége a legtöbb nyugat-európai országban nagyon alacsony, és Olaszországban is nagy az amerikai elnök elutasítottsága. Nyugat-Európában így a Trumppal és a MAGA-mozgalommal korábban nyíltan szimpatizáló radikális jobboldali pártok, mint a Marine Le Pen-féle francia Nemzeti Tömörülés vagy az Alternatíva Németországnak (AfD) az utóbbi időben egyre határozottabban igyekeznek eltávolítani magukat Trumptól, mert már a radikális jobboldali szavazótábor számára is sok az amerikai elnök Európa-ellenes megnyilvánulásaiból, illetve az olyan terveiből, mint a Dániához tartozó Grönland megszerzése.

Giorgia Meloni Javier Milei argentin államfő társaságában Donald Trump elnöki beiktatásán 2025. január 20-án. Forrás: Kevin Dietsch/Getty Images

Meloni az ideológiai hasonlóságok miatt ápolt jó viszonyt Trumppal, mindketten szemben állnak ugyanis a liberálisnak nevezett fősodorral, és a konzervatív értékekhez való visszatérést hirdetik. Meloni politikája ugyanakkor több tekintetben különbözik Trumpéktól, például korántsem olyan hangos kritikusa „Brüsszelnek”, mint hatalomra kerülése előtt számítani lehetett volna rá, ellenben retorikailag határozottan Oroszország-ellenes és Ukrajna-barát. Ha Trump esetleg arra számított, hogy Meloni kerékkötője lesz majd az Európai Unió törekvéseinek, csalódnia kellett, még akkor is, ha például az EU-ra kivetett vámok kérdésében az olasz miniszterelnök más európai kollégájánál jóval megértőbbnek mutatkozott.

Hogy a feszültség tartós lesz-e, az részben attól is függhet, hogy Meloni számára belpolitikailag mit hoz a Trumppal való csörte.

A konfliktusban mind az olasz ellenzék, mind a Meloni-kormányban részt vevő, még az Olasz Testvéreknél (FdI) is jóval „trumpistább” Liga vezére, Matteo Salvini is lényegében felsorakozott az olasz miniszterelnök mögé az amerikai elnökkel szemben. Mivel Trump és az Egyesült Államok Olaszországban is egyre népszerűtlenebb, a mostani ütésváltásból belpolitikailag akár még jól is kijöhet Giorgia Meloni.

Címlapkép forrása: Antonio Masiello/Getty Images