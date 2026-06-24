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Eladják Berlusconi hírhedt „unga-bunga” partijainak helyszínét, nem is akárki veszi meg
Globál

Eladják Berlusconi hírhedt „unga-bunga” partijainak helyszínét, nem is akárki veszi meg

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A Reuters egy forrása szerint a néhai olasz miniszterelnök, Silvio Berlusconi örökösei a katari uralkodói családhoz köthető cégnek adják el apjuk egykori villáját, ahol hírhedt „unga-bunga” partijait rendezte.

Dzsasszim bin Hamad al-Táni sejk Constellation Hotels Holding Ltd nevű cége állítólag 350 millió euróért veszi meg a Szardínia szigetén, a Costa Smeraldánál található luxusvillát.

A Berlusconi-család holdingja, a Fininvest megerősítette, hogy egyik vállalata

elfogadott egy külföldi vállalattól származó kötelező érvényű ajánlatot a Villa Certosa eladására,

de további részleteket nem közölt.

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A Villa Certosa arról vált híressé, vagy inkább hírhedtté, hogy a dúsgazdag többszörös olasz kormányfő – aki 2023-ban halt meg – itt rendezte az úgynevezett „unga-bunga” partikat, amelyeken több híres ember is megfordult, akiknek örömére állítólag repülővel szállították a „lányokat”.

A birtok területe körülbelül 120 hektár, és közvetlenül a Földközi-tengerre nyílik kilátás. A birtokhoz tartozik a fővilla és a melléképületek, összesen mintegy 126 szobával, úszómedencékkel, egy amfiteátrummal, egy hatalmas kaktuszgyűjteménnyel, valamint egy művulkánnal, amely parancsra kitör. Van még egy James Bond-stílusú földalatti barlangja is, ahol kis hajók láthatatlanul, diszkréten kiköthetnek.

A villa látogató között volt többek között Tony Blair miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök is, akinek két – akkor tizenéves – lánya az egész nyarat ott töltötte 2002-ben.

2009-ben az El País című spanyol napilap közzétett néhány, a birtokon készült fényképet, köztük egy meztelen képet Mirek Topolánek volt cseh miniszterelnökről az egyik medence mellett.

Berlusconi öt gyermeke racionalizálni akarja apjuk hatalmas ingatlanportfólióját, a hírhedt villa eladása is ennek a törkevésnek a része. A Villa Certosa eladásáról évek óta pusmognak, a lehetséges vevők között különböző időpontokban spanyol, orosz, kínai és szaúdi befektetők is szerepeltek.

Címlapkép: Vlagyimir Putyin és Silvio Berlusconi egy golfautón a Villa Certosánál. Forrás: Kremlin.ru / Wikimedia Commons

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