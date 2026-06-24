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Eleshet az utolsó fertőzésmentes bástya: gyanús elhullások miatt kongatják a vészharangot Ausztráliában
Globál

Eleshet az utolsó fertőzésmentes bástya: gyanús elhullások miatt kongatják a vészharangot Ausztráliában

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Szigorúbb ellenőrzést és tesztelést vezettek be az ausztrál hatóságok, miután két vándorló tengeri madár szervezetében is kimutatták a rendkívül fertőző, magas patogenitású H5N1 madárinfluenza-vírust. A déli és a nyugati partvidék több pontján talált elhullott vadmadarak miatt már megkezdődött a gyanús esetek részletes laboratóriumi vizsgálata.

Dél-Ausztráliában jelenleg is elemzik azokat a mintákat, amelyeket a Fowler-öböl közelében talált két szubantarktiszi tengeri madárból és egy pelikánból vettek. Ez a terület több mint 1200 kilométerre fekszik a nyugat-ausztráliai Esperance városától, ahol korábban

az első két fertőzött esetet megerősítették.

Bár Dél-Ausztrália államban egyelőre nincs igazolt megbetegedés, az elsődleges ágazatokért felelős minisztérium közölte, hogy minden bejelentést kivizsgálnak, és pozitív teszteredmény esetén haladéktalanul tájékoztatják a lakosságot. A tengerparti területeken drónok segítségével és szárazföldi megfigyeléssel is ellenőrzik az oroszlánfóka-telepeket, miközben a fokozottan veszélyeztetett övezetekben sűrítették a mintavételezést.

Nyugat-Ausztráliában az első esetek helyszínétől távolabb eső területeken újabb két elhullott madár vizsgálata zajlik. Az államban az elmúlt napokban bejelentett 94 beteg vagy elhullott egyed közül összesen 11 mintát küldtek laboratóriumba, de a hatóságok hangsúlyozták, hogy egyelőre semmi sem utal a vírus széles körű elterjedésére.

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Ausztrália egészen mostanáig az egyetlen olyan kontinensnek számított, amelynek szárazföldi területén nem mutatták ki a kórokozót, jóllehet a vírust 2025 végén már azonosították a külbirtokához tartozó, szubantarktiszi Heard-szigeten. Az országban a járvány megelőzése érdekében korábban szigorították a mezőgazdasági járványvédelmi intézkedéseket, fokozták a tengeri madarak szűrését, és megkezdték a leginkább veszélyeztetett fajok vakcinázását.

Forrás: Reuters

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