Elismerte a Kreml: van egy hatalmas probléma, amitől Oroszország tényleg nagyon szenved

Oroszország demográfiai mutatói nem állnak jól, ez tényleg komoly gondot okoz az országnak – jelentette ki ma reggel Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Globális demográfia szempontjából nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ez Oroszország számára nagyon nehéz probléma”

– mondta Peszkov.

Oroszország egyik legsúlyosabb demográfiai problémája az alacsony születésszám: 2024-ben csak 1,222 millió gyermek született, ami 3,4%-kal kevesebb, mint 2023-ban, és a születési arányszám 8,4 születés / 1000 fő volt.

A termékenységi ráta kb. 1,4–1,5 gyermek/nő, vagyis jóval a népesség egyszerű újratermeléséhez szükséges kb. 2,1 alatt van.

Emellett nagyon erős a népességfogyás: 2024-ben 1,82 millióan haltak meg, így a halálozások száma 596,2 ezer fővel meghaladta a születésekét. A társadalom öregszik: 2025-ben az ENSZ/UNFPA adatai szerint a népesség kb. 18%-a 65 év feletti, miközben a 15–64 éves munkaképes korosztály aránya kb. 65%. Külön gond a férfiak rosszabb halandósága: a várható élettartam kb. 68 év a férfiaknál és 79 év a nőknél, vagyis a különbség nagyjából 11 év, amit a háborús veszteségek és a kivándorlás tovább súlyosbítanak.

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