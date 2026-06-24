Fellobbant a vita a világ legfeszültebb határvidékén: ezúttal Phenjannak adtak igazat

Az UNC szerdán a honlapján közzétett tájékoztatójában nyíltan vitatta a dél-koreai álláspontot. A dokumentum azután készült, hogy egy jelentés szerint Észak-Korea szögesdrót-kerítést telepített mindössze 80 méterre a katonai demarkációs vonaltól. A dél-koreai védelmi minisztérium hétfőn úgy fogalmazott, hogy a tevékenység egyértelműen sérti az 1950 és 1953 közötti koreai háborút lezáró fegyverszüneti egyezményt. A katonai demarkációs vonal választja el a két Koreát, a demilitarizált övezet pedig egy kétszer két kilométer széles ütközőzóna a határvonal két oldalán.

Az UNC ezzel szemben azt írta, hogy az észak-koreai építkezések, köztük a kerítések telepítése és az útjavítások, nem sértik az 1953-as fegyverszünetet, amennyiben a katonai demarkációs vonaltól északra maradnak, és nem járnak nehézfegyverzet behozatalával. A parancsnokság szerint

a kerítések védelmi és elválasztó célt szolgálnak, és értelmezésük szerint a demarkációs vonaltól északra a védelmi célú aknatelepítés is megengedett.

Az UNC közölte, hogy megfigyelései szerint Észak-Korea nem telepített nehézfegyvereket vagy drónokat a demilitarizált övezetbe, és az építkezések az esetek többségében legfeljebb 100 méterre vannak a demarkációs vonaltól északra. Hozzátették, hogy Dél-Korea jelenleg több mint 36 út-, kerítés- és növényzetirtási projektet folytat az övezet déli részén, és a parancsnokság mindkét félre ugyanazt a mércét alkalmazza. A dél-koreai védelmi minisztérium szóvivője, Csong Pinna kedden ezzel szemben azt mondta, hogy a lépést olyan jogsértésnek tekintik, amely gyakorlatilag aláássa a fegyverszünet által létrehozott ütközőzónát. Észak-Korea 2024 óta folytatja a Szöul által határerődítési kampánynak nevezett tevékenységet, miután Kim Dzsongun vezető a két ország viszonyát két ellenséges állam kapcsolatának nyilvánította.

A tájékoztató részleteket közölt az UNC és az észak-koreai hadsereg közötti kommunikációról is. Eszerint Phenjan előzetesen jelezte a két Korea közötti közlekedési összeköttetések 2024-es elvágására vonatkozó terveit, később pedig tájékoztatott a kerítésépítésről és az útjavításokról. Az UNC azt is közölte, hogy figyelmeztetést adott ki, amikor észak-koreai katonák a demarkációs vonal közelében tevékenykedtek, és az észak-koreai hadsereg emberei ennek hatására északabbra húzódtak.

Ez nem az első nyilvános nézeteltérés az I Dzsemjong-kormány és az UNC között.

Tavaly év végén a kormányzó Demokrata Párt képviselői olyan törvényjavaslatot terjesztettek elő, amely nagyobb mozgásteret adna a dél-koreai kormánynak a demilitarizált övezetbe való nem katonai célú belépés engedélyezésére, mivel ez a jogkör 1953 óta kizárólag az UNC-t illeti meg. Válaszul a parancsnokság egy ritka nyilvános közleményben szögezte le kizárólagos hatáskörét az övezethez való hozzáférés felett.

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