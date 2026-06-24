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Friss jelentés: menthetetlenül össze fog omlani a Krími híd, és nem az ukrán rakéták miatt
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Friss jelentés: menthetetlenül össze fog omlani a Krími híd, és nem az ukrán rakéták miatt

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A Krím-félsziget közelében zajló földrengéssorozat súlyosan veszélyezteti a Krími hidat, amelyet Oroszország az építési előírások megsértésével emelt – figyelmeztet Dmitro Hriny, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Szubotyin Geofizikai Intézetének szeizmológusa - számolt be a RBK.

A geofizikus hangsúlyozta, hogy a híd megépítése már önmagában is sértette a biztonsági szabványokat, mivel a Kercsi-szoros és a Taman-félsziget közötti terület rendkívül instabil talajszerkezettel és önálló törésvonal-rendszerrel rendelkezik. Hriny szerint az orosz hatóságok szándékosan módosították az állami építési előírásokat, és enyhítették a terület hivatalos szeizmikus besorolását, hogy ezzel legalizálják a veszélyes zónában végzett építkezést, így a beruházás valójában tisztán politikai döntés volt.

A szakértő rámutatott, hogy a térségben rendszeresen jelentkező földrengések – köztük a június 22. és 24. között regisztrált rengéssorozat – hosszú távon súlyosan károsítják a hidat. A rezgések hatása nem azonnal jelentkezik, hanem visszafordíthatatlan folyamatokat indít el, mivel

a halmozódó terhelés fokozatosan gyengíti a szerkezetet és a pillérek alatti talajt egyaránt.

Hriny úgy véli, hogy a folyamatos szeizmikus terhelés miatt a hídban végbemenő roncsolódás már megállíthatatlan. Kijelentette, hogy a térségben jelentkező földrengések külső katonai beavatkozás, így

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az ukrán rakétatámadások nélkül is végzetesek lesznek a hídra nézve.

Június 22-én egyetlen nap alatt hat földrengést regisztráltak a Krím-félszigeten, amelyek közül a legerősebb a Richter-skála szerinti 4,5-ös erősségű volt, majd június 24-én újabb földmozgásokat észleltek a térségben. A szakember magyarázata szerint a Krím közelében húzódó geológiai törésvonal-rendszer időszakosan aktívvá válik. A földmozgások ciklikus jellege miatt komoly a kockázata annak, hogy 2027-ig egy rendkívül erős földrengés rázza meg a térséget, hasonlóan ahhoz a pusztító, 9-es erősségű rengéshez, amely pontosan száz éve, 1927-ben rombolta le Jalta épületeinek mintegy 70 százalékát.

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