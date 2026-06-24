Hullanak a fejek: a hadsereg után a gazdasági elittől is megszabadul a keleti szuperhatalom vezetője

Hszi Csin-ping kínai elnök nem pusztán a katonai vezetésben hajt végre tisztogatást, hanem egy másik területen is hullanak a fejek: a gazdasági részre is kiterjedtek a magyarázat nélküli lépések. Az elemzés kifejezetten Vang Csisan, a Politikai Bizottság korábbi állandó bizottsági tagja elleni fellépést említi, őt korábban a „gazdasági cárnak” is nevezték. Az egykori befolyásos politikus ellen nem indult látványos eljárás, ugyanakkor közel három éve már nem jelent meg nyilvánosan, gyakorlatilag házi őrizetben él. Ennél is

jelentősebb, hogy Csisan hátországát is szisztematikusan kipurgálták.

A Kínai Kommunista Párt egyik legfontosabb és legmegbízhatóbb alakjának – aki még a korrupcióellenes harc arca is volt – „eltakarítása” azt mutatja, hogy minden olyan elemtől szeretne megszabadulni, aki potenciálisan veszélyt jelenthet a hatalmi ambícióira. A várakozások szerint Hszi már a negyedik vezetői ciklusára készül, a más így is szokatlan harmadik megbízatása 2027-ben jár le.

Csisan valóságos legendának számított Kína gazdasági fellendítésében, a nevéhez kötődik az első tőzsde létrehozása az országban az 1980-as évek végén, szintén hozzá kötik a Világbank hiteleinek kijárását a fellendüléshez, valamint több, máig megkerülhetetlen pénzügyi intézmény létrehozásánál bábáskodott. Az egyik utolsó igazi nagy gazdasági reformernek tartották, élvonalbeli távozását követően számos olyan vezető maradt az irányításban, aki hozzá maradt lojális.

A cikk szerzője kifejtette, hogy a feszültség már régóta érezhető volt a legfőbb vezető és a „gazdasági cár” között, a 2020-as évektől sorra ítélték el a körének a tagjait különböző vádakkal. A lap ugyanakkor kiemeli, hogy a leszámolás Csisannal más, mint a hadseregnél volt: ő ugyanis mindig alázatosan teljesítette Hszi Csin-ping akaratát. Az elemzés szerzője, Dennis Wilder a Georgetown és a Texas A&M egyetemek professzora, úgy véli, hogy mindez azt mutatja, hogy

az elnök élethosszig tartó vezetésre pályázik, ezért pedig a hozzá leghűségesebb köröket is hajlandó kipurgálni, ha éppen úgy áll érdekében.

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